Во Франции в результате столкновения протестующих с полицией задержали 39 человек

Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы

В Париже (Франция) в результате столкновения демонстрантов, которые протестуют против повышения цен на топливо, с правоохранителями задержали 39 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, "Желтые жилеты" собрались на Елисейских полях и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона отменить решение о повышении налогов на топливо, которые приведут к росту цен с 1 января 2019 года.

По словам главы Министерства внутренних дел Кристофа Кастанье, во время столкновений с правоохранителями были задержаны 39 протестующих.

"Около 200 мирных демонстрантов находятся на Елисейских полях, почти 1,5 тыс. правонарушителей за пределами периметра устраивают стычки. Полиция уже прибыла на место и отбила нападение: 39 арестованы", - заявил Кастанье.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что во время столкновений правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Отмечается, что Елисейские поля будут оставаться перекрытыми, а пешеходы должны будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

« Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Macron démission » clament les gilets jaunes derrière la banderole... #giletsjaunes pic.twitter.com/3jB9aAJD66 — Leclair Agnès (@AgnesLeclair) December 1, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка во время акций протеста против повышения цен на горючее в Париже.

Напомним, что в пятницу, 30 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен был провести встречу с делегацией представителей протестного движения "Желтые жилеты".