Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи

Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло - повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.
При цьому опадів не передбачається.
Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
Дещо прохолодніше - від 6 до 11 градусів за Цельсієм - очікується завтра:
По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:
"I рiвень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Пізніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що вже цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.
