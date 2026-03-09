UA

Прогріє до +15, але вода прибуває: де в Україні погода завтра може нести неприємні сюрпризи

16:50 09.03.2026 Пн
2 хв
На окремих річках вода продовжує підніматись, тож фахівці оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра буде теплою (фото ілюстративне: Getty Images)

Вівторок принесе українцям справжнє весняне тепло - повітря місцями прогріється до +15°C. Водночас у деяких областях людей попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів, погода по території України впродовж доби 10 березня буде з невеликою хмарністю.

При цьому опадів не передбачається.

Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 10-15 градусів вище нуля.

Дещо прохолодніше - від 6 до 11 градусів за Цельсієм - очікується завтра:

  • у Карпатах;
  • у Чернігівській області;
  • у Сумській області.

Прогноз погоди по Україні на 10 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 10 березня буде також із невеликою хмарністю та без опадів.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 1 до 3 градусів тепла;
  • по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 13-15 градусів вище нуля;
  • по області - від 10 до 15 градусів зі знаком плюс.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, до 11 березня:

  • продовжуватиметься ріст рівнів води на окремих річках суббасейну Прип'яті (на 0,1-0,3 м);
  • можливий початковий вихід води на заплаву річки Стохід (пост "Любешів");
  • можливе збільшення шару води на заплавах річок Уборть, Горинь та у верхів'ї Прип'яті.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"I рiвень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Пізніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що вже цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.

Читайте також, що робити, якщо людина провалась під лід.

