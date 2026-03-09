RU

Общество Образование Деньги Изменения

Прогреет до +15, но вода прибывает: где в Украине погода завтра может нести неприятные сюрпризы

16:50 09.03.2026 Пн
2 мин
На отдельных реках вода продолжает подниматься, поэтому специалисты объявили "желтый" уровень опасности
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет теплой (фото иллюстративное: Getty Images)

Вторник принесет украинцам настоящее весеннее тепло - воздух местами прогреется до +15°C. В то же время в некоторых областях людей предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно прогнозу специалистов, погода по территории Украины в течение суток 10 марта будет с небольшой облачностью.

При этом осадков не предвидится.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 10-15 градусов выше нуля.

Несколько прохладнее - от 6 до 11 градусов по Цельсию - ожидается завтра:

  • в Карпатах;
  • в Черниговской области;
  • в Сумской области.

Прогноз погоды по Украине на 10 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода 10 марта будет также с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 1 до 3 градусов тепла;
  • по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 13-15 градусов выше нуля;
  • по области - от 10 до 15 градусов со знаком плюс.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где вероятны опасные гидрологические явления

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, до 11 марта:

  • будет продолжаться рост уровней воды на отдельных реках суббассейна Припяти (на 0,1-0,3 м);
  • возможен начальный выход воды на пойму реки Стоход (пост "Любешов");
  • возможно увеличение слоя воды на поймах рек Уборть, Горынь и в верховьях Припяти.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"I уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Позже начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что уже на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.

Читайте также, что делать, если человек провалился под лед.

