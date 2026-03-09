Прогреет до +15, но вода прибывает: где в Украине погода завтра может нести неприятные сюрпризы

Вторник принесет украинцам настоящее весеннее тепло - воздух местами прогреется до +15°C. В то же время в некоторых областях людей предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу специалистов, погода по территории Украины в течение суток 10 марта будет с небольшой облачностью.
При этом осадков не предвидится.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
Несколько прохладнее - от 6 до 11 градусов по Цельсию - ожидается завтра:
По территории города Киева и Киевской области погода 10 марта будет также с небольшой облачностью и без осадков.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, до 11 марта:
"I уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты Украинского гидрометеорологического центра.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Позже начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что уже на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.
Читайте также, что делать, если человек провалился под лед.