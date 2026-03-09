Прогреет до +15, но вода прибывает: где в Украине погода завтра может нести неприятные сюрпризы

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Позже начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что уже на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.

