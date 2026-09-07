Приватна компанія, ЖЕД чи ОСББ: що вигідніше для будинку та як змінити управителя

Кому саме довірити управління багатоквартирним будинком - важливе питання, адже мешканцям потрібно розуміти всі юридичні тонкощі та економічні наслідки такого рішення.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро, адвокатка Тетяна Даниленко.
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Практика, за словами експертки, показує, що "мешканці багатоквартирних будинків не в повній мірі розуміють", що "саме власники квартир повинні дбати про схоронність свого майна не тільки біля дверей своєї квартири, а й про благоустрій місць загального користування".
"Коли питання стосуються останнього, постає питання - кому саме довірити управління будинком", - констатувала Даниленко.
Вона нагадала, що кожен багатоквартирний будинок (відповідно до закону України "Про житлово-комунальне господарство") повинен мати управителя.
"Це може бути як зовнішня компанія, так і організація, створена самими мешканцями", - пояснила юристка.
Якщо говорити про основні варіанти управління багатоквартирним будинком, які взагалі існують, то найпоширеніші з них:
"На думку фахівців житлово-комунального господарства, ОСББ має ряд переваг - у порівнянні з іншими організаційно-правовими формами управління", - зауважила адвокатка.
Даниленко пояснила, перш за все, хто такий "управитель" в цілому.
Відповідно до ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоповерховому будинку", управитель - це фізична особа-підприємець (ФОП) або юридична особа-СПД (суб'єкт підприємницької діяльності), який за договором зі співвласниками забезпечує:
ЖЕД (житлово-експлуатаційна дільниця) - це юридична особа, яка:
Юристка уточнила, що ЖЕД - структурні підрозділи районних Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду.
"Дедалі більше нарікань від мешканців багатоквартирних будинків - на неефективність виконання обов'язків щодо утримання будинків покладених саме на ці організації", - нагадала вона.
Адвокатка зауважила, що при такій формі управління, власники:
При цьому управителі можуть роками не робити ремонти, а комунікаційні мережі зношуються і стають непридатними для експлуатації.
"Люди поступово йдуть від житлових кооперативів та керуючих компаній і створюють ОСББ, аби навести лад у будинку та самостійно вирішувати, як витрачати гроші", - повідомила Даниленко.
Вона пояснила, що ОСББ - це об'єднання мешканців, які самостійно схвалюють рішення щодо управління будинком.
Тим часом приватна управляюча компанія надає професійні послуги управління та технічного обслуговування - беручи на себе всі обов'язки.
"Базовим у діяльності управляючої компанії є закон України "Про житлово-комунальні послуги", згідно якого співвласники отримують від компанії - управителя, не що інше, як послуги", - нагадала юристка.
Послуги для ОСББ - прописані у вказаних законах і додатково окремо узгоджуються в договорі.
"Це і своєчасний необхідний ремонт, і доглянута прибудинкова територія, і роботи з благоустрою в середині будинку (освітлення, ліфти, інженерні мережі, тощо)", - уточнила спеціалістка.
Отже, в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку люди спільно вирішують:
Тим часом керуючі компанії та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) - самі встановлюють розміри внесків та формують перелік ремонтних робіт, виходячи з кошторису.
"Створення ОСББ є важливим питанням для багатьох мешканців багатоповерхівок, особливо коли йдеться про незадовільний стан будинку, сходових клітин, даху, під'їздів чи ліфтів, захаращену чи занедбану прибудинкову територію", - розповіла Даниленко.
Проте ініціюючи такий перехід, "власники стикаються з непоодинокими випадками", коли ЖЕД чи приватна управляюча компанія:
"Питання й справді є важливим, оскільки укладення договору з новим управителем автоматично не припиняє дії договору, який був укладений між ЖЕДом та кожним співвласником", - визнала адвокатка.
У такому разі, за її словами, "може виникнути ситуація подвійного нарахування за утримання будинку".
"Тому слід обрати управителя багатоквартирного будинку співвласниками, шляхом проведення зборів співвласників", - порадила юристка.
Даниленко нагадала, що ОСББ може бути створене "лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках)".
"Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, загальна площа яких становить більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень у такому будинку", - уточнила вона.
Саме установчі збори, за словами експертки, "приймають рішення з питань порядку денного з можливістю їх обговорення".
При цьому ініціатором установчих зборів є ініціативна група, яка складається "не менш як із трьох власників квартир або нежитлових приміщень".
На таких зборах, за словами Даниленко, співвласники мають прийняти низку обов'язкових рішень:
"Ініціювати питання перед ЖЕД або попереднім балансоутримувачем - щодо передачі технічної документації та управління - об'єднанню потрібно шляхом надсилання офіційної письмової вимоги. А в разі відмови - звертатися до суду", - повідомила адвокатка.
Вона уточнила, що "варто повідомляти ЖЕД письмово - рекомендованим листом із повідомлення та описом вкладення".
"Це стане у нагоді у разі вирішення справи у судовому порядку, адже необхідно буде надати письмові докази відправки такого листа до матеріалів судової справи", - пояснила Даниленко.
Вона додала, що згідно із законодавством України (зокрема законом "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"), колишній балансоутримувач "зобов'язаний передати документи впродовж 30 календарних днів - із дня направлення об'єднанням відповідного звернення".
Юристка зауважила, що може трапитись ситуація, коли документація на багатоквартирний будинок "відсутня" (втрачена).
Тоді замовник будівництва, колишній балансоутримувач або особа, яка здійснювала управління будинком (його обслуговування/утримання) до створення ОСББ повинен впродовж 6 місяців із дня направлення об'єднанням відповідного звернення:
В цілому, за словами Даниленко, створення ОСББ є реальним шансом отримати більший контроль:
Водночас разом із новими можливостями у співвласників з'являється нова відповідальність:
Насамкінець юристка зауважила, що в цілому "економіка обслуговування багатоповерхівки" залежить:
"Тож співвласники кожної, зваживши всі "за" і "проти" мають обрати оптимальний варіант управителя саме для їхнього будинку", - підсумувала адвокатка.
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