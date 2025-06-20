Чиї яблука під вікнами? Юрист пояснив, кому належать дерева у дворі багатоповерхівки

Людей часто цікавить, хто є власником дерев під вікнами багатоквартирного будинку та чиї яблука ростуть на прибудинковій території.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів адвокат, магістр права Євген Буліменко.

Хто власник дерев і плодів

Як пояснює юрист, за загальним правилом власник земельної ділянки є власником і дерев на ній. Це закріплено у Земельному та Цивільному кодексах України. Якщо коротко - кому належить земля, тому належать і зелені насадження, і плоди з них.

"Право власності на земельну ділянку поширюється на багаторічні насадження, якщо інше не передбачено законом. А отже, власник ділянки має право на плодові дерева і їхні плоди", - пояснює Буліменко.

Чи є у будинку "своя" земля

Найбільша проблема - юридичний статус прибудинкової території. В Україні межі таких ділянок часто не визначені, і вони юридично належать державі або громадам.

"На практиці землю під будинками рідко оформляють у власність чи користування співвласників квартир. Формально вона залишається у власності громади або держави", - каже юрист.

Згідно зі ст. 42 Земельного кодексу, землю під будинком і прибудинкову територію можуть безоплатно передати у спільну власність мешканців. Але Кабінет Міністрів досі не затвердив відповідний порядок, тож фактично це неможливо.

Хто може доглядати та спилювати дерева

Якщо земля юридично належить територіальній громаді, то і дерева - її власність. Відповідно, рішення про обрізку, видалення чи пересадку дерев ухвалюють місцеві органи самоврядування. У разі передачі землі в користування (наприклад, ОСББ), за деревами може доглядати саме управитель або ОСББ.

"Однак навіть у такому разі спиляти дерево без дозволу не можна. Потрібно отримати дозвіл у місцевих органів влади", - наголошує адвокат.

Він підсумовує, що плодові дерева у дворі багатоповерхівки - це не "нічийна" власність. Формально вони належать тому, кому належить земля, тобто найчастіше - громаді. Жителі можуть користуватися плодами, але самостійно ухвалювати рішення про догляд чи вирубку не мають права без погодження з місцевою владою.