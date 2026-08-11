Чи можуть нараховувати "комуналку" за житло в окупації: пояснення юристки

Законодавство автоматично не звільняє українців від оплати комунальних послуг за житло в окупації. Проте громадяни мають законне право списати борги за деякі послуги.

Про це заявила адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова в коментарі РБК-Україна .

Головне: Право не платити: Споживачі не зобов'язані оплачувати комуналку, якщо через окупацію ці послуги фактично не надавалися.

Споживачі не зобов'язані оплачувати комуналку, якщо через окупацію ці послуги фактично не надавалися. Що можуть нараховувати: Платежі залишаються законними, якщо компанія-управитель продовжувала виконувати свої обов'язки.

Платежі залишаються законними, якщо компанія-управитель продовжувала виконувати свої обов'язки. Як скасувати борги: Для списання нарахувань власнику житла потрібно подати постачальнику письмову заяву про перерахунок.

За які послуги можна не платити

Ключовим фактором для нарахування платіжок є те, чи дійсно надається відповідна послуга, каже Дрижакова.

Якщо через російську окупацію постачальник фізично не міг виконувати свою роботу - наприклад, вивозити сміття, постачати воду чи забезпечувати централізоване опалення - споживачі мають право вимагати перерахунку.

Компанії-виконавці не можуть стягувати з людей гроші за ненадані або надані не в повному обсязі послуги, наголошує юристка.

Чи потрібно сплачувати за "комуналку" на окупованих територіях (Інфографіка РБК-Україна)

Які платежі можуть залишитися

Водночас від деяких нарахувань звільнитися не вийде. Залежно від конкретних обставин, жителям можуть і надалі нараховувати плату за управління багатоквартирним будинком або утримання спільного майна.

Такі платежі вважаються законними за умови, якщо компанія-управитель продовжувала виконувати свої обов'язки на цій території.

Як скасувати борги

Якщо власникові житла продовжують надходити рахунки за період перебування населеного пункту під окупацією, йому необхідно звернутися безпосередньо до постачальника послуг із письмовою заявою про проведення перерахунку.

До свого звернення обов'язково потрібно додати документи, які підтверджують: