Хто в Україні відповідальний за прибудинкові території та як можуть покарати порушників

Виділення прибудинкової території для кожного будинку у кварталі чи мікрорайоні визначає спеціальний національний стандарт. А ось відповідальність за її утримання можуть нести різні "інстанції" - залежно від того, хто виступає обслуговуючою організацією.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Тетяна Даниленко, керуюча адвокатським бюро "Тетяни Даниленко".

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Що варто знати про прибудинкову територію

Прибудинкова територія - це частина земельної ділянки певного розміру навколо будинку, яка призначена для його обслуговування.

Розміри та цільове призначення земельної ділянки, включаючи прибудинкову територію, визначають як правило державні будівельні норми. Йдеться про те, що під час проектування повинні бути враховані санітарні норми щодо:

відпочинку дітей і дорослих

паркування транспорту

зелених насаджень

вигулу собак

майданчиків для збору твердих побутових відходів (ТПВ) або сміття тощо

"Як виділити прибудинкову територію для кожного будинку у кварталі чи мікрорайоні - визначає національний стандарт "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови", - уточнила юрист.

Як це питання регламентує законодавство

У законі України "Про житлово-комунальні послуги" міститься пряме застереження: "У разі, якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території... виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати".

Експерт уточнила, що органи місцевого самоврядування нерідко затверджують "схеми прибиральних територій", в яких "закріплюють" відповідальність, наприклад певного ОСББ, за ті чи інші території. При цьому такі території не оформлені у власність.

Тобто на ОСББ намагаються перекласти відповідальність за утримання міських об'єктів благоустрою, які до прибудинкової території ОСББ віднесені бути не можуть.

"Тому слід розмежовувати зони відповідальності та пам'ятати, що співвласники відповідають лише за свою прибудинкову територію. Все, що виходить за її межі, мають утримувати у належному стані органи місцевого самоврядування та відповідальні за це особи", - наголосила Даниленко.

Вона додала, що, відповідно до статті 25 закону "Про благоустрій населених пунктів", утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться:

або балансоутримувачем цього будинку

або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території

Хто та як повинен піклуватись про прибудинкову територію

Прибирання загального земельного простору, прилеглого до багатоквартирного будинку, є обов'язком:

керуючої компанії, яка підписала договір

власників квартир, які уклали угоду з обслуговуючою організацією

При цьому прибирання прибудинкової земельної ділянки має проводитися відповідно до визначених норм:

підтримання в порядку на зеленій зоні, тротуарі або дорозі передбачає залучення спеціальних служб

елемент, недосяжний для техніки, повинен оброблятися вручну

скидання снігу під час розчищення можна здійснювати на смугу, яка обслуговується снігоприбиральною машиною

місце з'їзду або в'їзду техніки на тротуар має бути оснащене спеціальним пандусом

дворовий інвентар та обладнання може складатися на певних майданчиках

термін прибирань формується органами самоврядування

у зимовий час прибудинкова територія має посипатися піском

для відходів мають бути встановлені під навісом сміттєві баки, місткістю не менше 100 літрів, а для жилих будинків із населенням більше 200 осіб - до 800 літрів

"За чинними нормами, розміщені сміттєві баки мають бути не далі ніж 100 м від будинку, але і не ближче ніж на відстані 20 м. Вони мають стояти на твердій поверхні та мати накриття", - уточнила адвокат.

Кого та як можуть покарати за недогляд прибудинкової території

Відповідно до правил благоустрою, адміністративна відповідальність - із накладенням штрафних санкцій - передбачається за:

незадовільне утримання прибудинкових територій

незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність огорож, воріт

спалювання різного роду відходів чи їх накопичення у вигляді звалищ

Юрист уточнила, що порушника державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (правил благоустрою територій населених пунктів), може бути піддано адміністративній відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Покарання передбачено у виді штрафу, що становить:

для громадян - від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн)

для посадових осіб і громадян, які є суб'єктами підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн)

Що робити у разі виявлення порушень

Даниленко пояснила, що, згідно зі статтею 255 КУпАП, протоколи про порушення мають право складати уповноважені особи виконавчого комітету та органи внутрішніх справ.

"Саме вони мають встановити відповідальну особу, адже на різних територіях у місті є різні сфери відповідальності", - додала вона.

Якщо йдеться про захаращення приватної ділянки чи будівлі - відповідальність нестиме її власник.

"За неналежне утримання прибудинкових територій, за які сплачують мешканці багатоповерхівок, несуть відповідальність житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕДи), керуючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які є обслуговуючою організацією", - наголосила юрист.

Виходячи з вищесказаного, ігнорування норм та дбайливого ставлення до прибудинкових територій не є безкарними.

"Але не слід забувати, що в першу чергу чистота подвір'я залежить від самих мешканців будинку - їх охайності та відповідальності. У тому числі - від бездіяльності у виді відсутності звернень до компетентних органів за вирішенням проблемних питань, які входять до їх прямих обов'язків", - підсумувала експерт.