Управління багатоквартирним будинком у платіжці: що це і за які послуги платимо

З березня 2025 року у квитанціях за комуналку жителів Києва з'явився новий рядок - управління багатоквартирним будинком. Цю послугу нараховують тим, хто не створив ОСББ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення "Центру комунального сервісу".

Головне: Коли з'явилася графа у квитанціях: Із березня 2025 року кияни отримують рахунки з окремим рядком - за послугу з управління багатоквартирним будинком.

Із березня 2025 року кияни отримують рахунки з окремим рядком - за послугу з управління багатоквартирним будинком. Кого стосується: Нарахування діють для мешканців тих багатоповерхівок, які не створили ОСББ.

Нарахування діють для мешканців тих багатоповерхівок, які не створили ОСББ. Що покриває послуга: Тариф включає витрати на утримання спільного майна - прибирання, техобслуговування систем і ліфтів, поточні ремонти та освітлення.

Чому з'явилася нова графа у квитанції

З 1 березня 2025 року мешканці багатоповерхівок Києва, які самостійно не визначилися з формою управління будинком (не створили об'єднання співвласників), почали отримувати оновлені рахунки.

Для таких будинків місцева влада провела спеціальний конкурс і призначила управителів. З ними уклали індивідуальні договори, де чітко прописані реальні витрати.

Послуга з управління багатоквартирним будинком (УББ) відображається у платіжках окремим рядком.

Що входить до послуги управління

Перелік робіт, за які щомісяця сплачують мешканці, затверджений відповідною постановою уряду. Послуга охоплює всі витрати на утримання спільного майна багатоповерхівки.

Зокрема, до тарифу входять такі послуги:

прибирання під'їздів та прибудинкової території (якщо земля належить співвласникам);

виконання санітарно-технічних робіт;

технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем та ліфтів;

купівля електроенергії для освітлення та функціонування спільного майна;

проведення поточних ремонтів у будинку.

Крім обов'язкових робіт, співвласники можуть замовляти в управителя й додаткові сервіси. Точну структуру послуг для кожного окремого будинку можна знайти у підписаному договорі.