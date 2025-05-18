ua en ru
Нд, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ОСББ і борги: чи можуть мешканців змусити платити за послуги

Неділя 18 травня 2025 08:00
UA EN RU
ОСББ і борги: чи можуть мешканців змусити платити за послуги Чи може ОСББ змусити мешканців платити за послуги (фото ілюстративне: if.gov.ua)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" зобов’язує мешканців регулярно та повністю сплачувати внески на утримання й ремонт спільного майна. Але чи має право ОСББ карати боржників штрафами?

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, чи може ОСББ оштрафувати жителів за несплату внесків.

Чи можна накладати штрафи

ОСББ не має автоматичного права накладати штраф або пеню за несплату внесків - це не передбачено законом. Але є нюанс.

"Законом не передбачено можливості стягнення неустойки (штрафу, пені) за несвоєчасну сплату внесків і платежів. Водночас її розмір та порядок нарахування можуть бути визначені у статуті ОСББ", - пояснює юрист Буліменко.

Тобто якщо в статуті об’єднання прямо зазначено про штрафи або пеню за борги, ОСББ має право їх нараховувати. Але без такого пункту - ні.

Як діє процедура стягнення боргу

Якщо співвласник тривалий час не сплачує обов’язкові внески, ОСББ може звернутися до суду.

"У разі заборгованості об’єднання має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. До неї необхідно додати документи, що підтверджують борг", - говорить експерт.

Судовий наказ про стягнення боргу виконується державною виконавчою службою або приватним виконавцем - так само, як інші судові рішення.

Контроль за внесками - законний

ОСББ має право контролювати своєчасність сплати внесків мешканцями. Такий контроль передбачений законом.

"Співвласник зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески. ОСББ, своєю чергою, має право контролювати їх надходження", - додає юрист.

Читайте також про те, у яких випадках мешканцям можуть перекрити воду за борги і що робити у такому випадку.

Раніше ми писали про те, що робити, аби менше платити за комунальні послуги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Послуги ЖКГ ОСМД Комунальні платежі
NEWS
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну