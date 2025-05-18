ОСББ і борги: чи можуть мешканців змусити платити за послуги

Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" зобов’язує мешканців регулярно та повністю сплачувати внески на утримання й ремонт спільного майна. Але чи має право ОСББ карати боржників штрафами?

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка , чи може ОСББ оштрафувати жителів за несплату внесків.

Чи можна накладати штрафи

ОСББ не має автоматичного права накладати штраф або пеню за несплату внесків - це не передбачено законом. Але є нюанс.

"Законом не передбачено можливості стягнення неустойки (штрафу, пені) за несвоєчасну сплату внесків і платежів. Водночас її розмір та порядок нарахування можуть бути визначені у статуті ОСББ", - пояснює юрист Буліменко.

Тобто якщо в статуті об’єднання прямо зазначено про штрафи або пеню за борги, ОСББ має право їх нараховувати. Але без такого пункту - ні.

Як діє процедура стягнення боргу

Якщо співвласник тривалий час не сплачує обов’язкові внески, ОСББ може звернутися до суду.

"У разі заборгованості об’єднання має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. До неї необхідно додати документи, що підтверджують борг", - говорить експерт.

Судовий наказ про стягнення боргу виконується державною виконавчою службою або приватним виконавцем - так само, як інші судові рішення.

Контроль за внесками - законний

ОСББ має право контролювати своєчасність сплати внесків мешканцями. Такий контроль передбачений законом.

"Співвласник зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески. ОСББ, своєю чергою, має право контролювати їх надходження", - додає юрист.