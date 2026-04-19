Подовжувач "з вікна"? Як заряджати електромобіль біля будинку законно та без штрафів

Для мешканців квартир зарядка електромобіля - справжній виклик, адже саморобні кабелі під вікнами можуть стати не лише причиною сварки з сусідами.

Докладніше про те, чому заряджати електрокар "з квартири" заборонено, як можна робити це законно та які саме покарання загрожують порушникам, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Чому заряджати електрокар "з квартири" заборонено

Експерт розповів, що заряджання електромобілів через подовжувач із квартири у багатоквартирному будинку "є не лише небезпечним, а й таким, що заборонено законодавством".

"Так, пунктом 1.18 Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 №1417), забороняється застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (Правил улаштування електроустановок, - Ред.), що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок", - повідомив Буліменко.

Він пояснив, що "заряджання електромобіля з квартири через подовжувач може призвести до виникнення пожежі в будинку".

Що потрібно, щоб заряджати електромобіль законно

Для того, щоб заряджати електромобіль біля багатоквартирного будинку в Україні законно, необхідні відповідні зарядні станції.

При цьому облаштування на прибудинковій території багатоквартирного будинку місць для паркування електромобілів із зарядними станціями покладається, за словами юриста:

або на об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

або на керуючу компанію з обслуговування житлового фонду.

"І саме до цих організацій слід звертатися для вирішення цього питання", - констатував Буліменко.

Так, якщо в будинку створене ОСББ, "рішення про облаштування на прибудинковій території місць для паркування електромобілів із зарядними станціями може бути прийняте загальними зборами ОСББ".

Як можуть покарати за зарядку авто через подовжувач

Юрист повідомив, що порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки може мати наслідком адміністративну відповідальність у вигляді штрафу:

на громадян - від 1 700 до 3 400 гривень;

на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців - від 3 400 до 5 100 гривень.

Експерт уточнив, що про це йдеться у стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

У деяких випадках, за словами Буліменко, може йтися навіть про кримінальну відповідальність.

Так, згідно зі статтею 270 Кримінального кодексу України, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі), тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді: