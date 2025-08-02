Чи можна паркувати авто біля паркану: юрист пояснив головні заборони

В Україні паркування автомобілів біля дворів приватних будинків та на прилеглих ділянках можливе не завжди.

Юрист Євген Буліменко у коментарі для РБК-Україна пояснив, у яких випадках це заборонено, що вважається прилеглою територією, а також чи можна ставити авто біля забору, якщо там росте трава.

Що кажуть правила

Згідно з Правилами дорожнього руху, паркувати автомобіль заборонено:

менше ніж за 10 метрів від виїзду з прилеглої території,

безпосередньо в місці виїзду.

Таке обмеження передбачене підпунктом "и" пункту 15.9 та підпунктом "а" пункту 15.10 ПДР.

Прилегла територія - це простір біля проїзної частини, який призначений для в’їзду до дворів, стоянок, заправок, будмайданчиків тощо, або для виїзду з них. Тож у випадку з приватним будинком це територія для в’їзду до двору. І на ній, як і ближче 10 м до виїзду, зупинятися не можна.

Паркування на газонах

Паркування також заборонене на газонах. Водночас ПДР чітко визначають, що газон – це ділянка однорідної території з дерновим покривом, створеним штучно шляхом посіву багаторічних злаків або одернування (п. 1.10 ПДР).

Отже, трава, яка виросла самосійно і не була висаджена штучно, не вважається газоном. Тобто, якщо господар будинку сам доглядає за ділянкою біля свого паркану - косить, прибирає, але трава з’явилась природно, - то це не газон, і на такій ділянці зупинка та стоянка не заборонені.