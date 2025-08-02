ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи можна паркувати авто біля паркану: юрист пояснив головні заборони

Субота 02 серпня 2025 06:40
UA EN RU
Чи можна паркувати авто біля паркану: юрист пояснив головні заборони Фото: Чи можна паркуватися біля паркану (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва
Експерт: Євген Буліменко

В Україні паркування автомобілів біля дворів приватних будинків та на прилеглих ділянках можливе не завжди.

Юрист Євген Буліменко у коментарі для РБК-Україна пояснив, у яких випадках це заборонено, що вважається прилеглою територією, а також чи можна ставити авто біля забору, якщо там росте трава.

Що кажуть правила

Згідно з Правилами дорожнього руху, паркувати автомобіль заборонено:

  • менше ніж за 10 метрів від виїзду з прилеглої території,
  • безпосередньо в місці виїзду.

Таке обмеження передбачене підпунктом "и" пункту 15.9 та підпунктом "а" пункту 15.10 ПДР.

Прилегла територія - це простір біля проїзної частини, який призначений для в’їзду до дворів, стоянок, заправок, будмайданчиків тощо, або для виїзду з них. Тож у випадку з приватним будинком це територія для в’їзду до двору. І на ній, як і ближче 10 м до виїзду, зупинятися не можна.

Паркування на газонах

Паркування також заборонене на газонах. Водночас ПДР чітко визначають, що газон – це ділянка однорідної території з дерновим покривом, створеним штучно шляхом посіву багаторічних злаків або одернування (п. 1.10 ПДР).

Отже, трава, яка виросла самосійно і не була висаджена штучно, не вважається газоном. Тобто, якщо господар будинку сам доглядає за ділянкою біля свого паркану - косить, прибирає, але трава з’явилась природно, - то це не газон, і на такій ділянці зупинка та стоянка не заборонені.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заборонено паркуватися на газонах і тротуарах (крім визначених місць), і за це передбачено штраф 340 гривень. Такі порушення фіксує поліція навіть без водія на місці. Паркування в недозволених місцях не лише порушує правила, а й створює небезпеку для пішоходів.

Також ми розповідали, що Кабмін схвалив законопроєкти, які зобов’язують водіїв з інвалідністю (або тих, хто їх перевозить) використовувати спеціальний знак із QR-кодом для отримання пільг на паркування. Без нього пільги не діятимуть. Також передбачено посилення штрафів за незаконне паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Юридичні поради
Новини
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському