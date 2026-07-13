ПриватБанк запустив важливу функцію для ФОПів: про що йдеться

Головне: Що нового : у "Приват24" з'явився новий сервіс для автоматичної подачі декларацій і сплати податків.

: у "Приват24" з'явився новий сервіс для автоматичної подачі декларацій і сплати податків. Кому це потрібно : фізичним особам-підприємцям (ФОПам) 1, 2 і 3 груп.

: фізичним особам-підприємцям (ФОПам) 1, 2 і 3 груп. Чому це зручно : система самостійно аналізує транзакції, розраховує дохід і заповнює звіт.

: система самостійно аналізує транзакції, розраховує дохід і заповнює звіт. Безпека : декларації підписуються через SmartID, після чого автоматично передаються до Податкової служби.

: декларації підписуються через SmartID, після чого автоматично передаються до Податкової служби. Економія часу: весь процес - від формування декларації до сплати податків - відбувається повністю у смартфоні (без сторонніх програм).

Про який сервіс у "Приват24" йдеться

Українцям розповіли, що ПриватБанк продовжує перетворювати мобільний банкінг на "повноцінний цифровий офіс для підприємців".

Для цього в єдиний застосунок "Приват24" додали новий важливий сервіс.

Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОПи) можуть:

подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через додаток "Приват24";

сплачувати податки просто зі смартфона.

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"Ми зробили ще один крок до моделі "банк як цифровий центр бізнесу", де підприємці можуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами зі смартфона, витрачаючи мінімум часу на бюрократичні процедури", - констатував член правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

"Приват24" дозволяє сплачувати податки прямо в телефоні (інфографіка: privatbank.ua)

На кого розрахований новий сервіс

Новий сервіс у "Приват24" доступний для:

ФОПів 1 групи;

ФОПів 2 групи;

ФОПів 3 групи.

Уточнюється, що він дозволяє пройти весь процес звітування без:

додаткових програм;

бухгалтерських сервісів;

відвідування державних установ.

Ключова особливість цього сервісу

У ПриватБанку пояснили, що ключова особливість запровадженого рішення - автоматичне формування декларації, адже система самостійно:

аналізує транзакції за рахунками підприємця в ПриватБанку;

розраховує дохід;

заповнює необхідні поля документа.

Підприємцю залишається лише:

перевірити інформацію;

підписати декларацію через SmartID.

"Інтеграція електронної звітності в мобільний застосунок зменшить адміністративне навантаження на малий бізнес та мінімізує ризик помилок під час заповнення документів", - зауважив Заіграєв.

Як подати декларацію та сплатити податки онлайн

Для того, щоб скористатися новим сервісом, ФОПам потрібно:

зайти в єдиний застосунок "Приват24";

перейти до розділу "Податкові декларації" (там користувачі можуть як переглядати раніше подані звіти, так і створювати нові).

Після створення та підписання, податкова декларація платника єдиного податку миттєво надішлеться до Державної податкової служби.

На основі прийнятого звіту можна буде одразу сплатити податки - в тому ж застосунку.

"Таким чином весь цикл податкового адміністрування - від підготовки декларації до виконання податкових зобов'язань - відбувається в одному мобільному сервісі", - пояснили у ПриватБанку.