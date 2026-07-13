ПриватБанк запустив важливу функцію для ФОПів: про що йдеться

ПриватБанк додав в єдиний застосунок "Приват24" новий сервіс. Тепер підприємці зможуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами просто зі смартфона.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби банківської установи.
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Українцям розповіли, що ПриватБанк продовжує перетворювати мобільний банкінг на "повноцінний цифровий офіс для підприємців".
Для цього в єдиний застосунок "Приват24" додали новий важливий сервіс.
Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОПи) можуть:
"Ми зробили ще один крок до моделі "банк як цифровий центр бізнесу", де підприємці можуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами зі смартфона, витрачаючи мінімум часу на бюрократичні процедури", - констатував член правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.
Новий сервіс у "Приват24" доступний для:
Уточнюється, що він дозволяє пройти весь процес звітування без:
У ПриватБанку пояснили, що ключова особливість запровадженого рішення - автоматичне формування декларації, адже система самостійно:
Підприємцю залишається лише:
"Інтеграція електронної звітності в мобільний застосунок зменшить адміністративне навантаження на малий бізнес та мінімізує ризик помилок під час заповнення документів", - зауважив Заіграєв.
Для того, щоб скористатися новим сервісом, ФОПам потрібно:
Після створення та підписання, податкова декларація платника єдиного податку миттєво надішлеться до Державної податкової служби.
На основі прийнятого звіту можна буде одразу сплатити податки - в тому ж застосунку.
"Таким чином весь цикл податкового адміністрування - від підготовки декларації до виконання податкових зобов'язань - відбувається в одному мобільному сервісі", - пояснили у ПриватБанку.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року "ПриватБанк" запровадив нову тарифну модель для ФОПів.
Крім того, у "ПриватБанку" пояснили, від чого залежить розмір комісії.
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