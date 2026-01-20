"ПриватБанк" змінює тарифи для ФОПів: хто буде платити менше у 2026 році

З 1 січня 2026 року "ПриватБанк" запроваджує нову тарифну модель для ФОПів, яка передбачає скасування щомісячної абонплати для активних підприємців та зниження ключових комісій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "ПриватБанку".

У чому головна зміна

Банк переходить від фіксованих платежів до моделі партнерства з бізнесом. Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень.

У "ПриватБанку" наголошують, що йдеться не про тимчасову акцію, а про довгострокове системне рішення, закладене в нову тарифну політику.

Які комісії скасують і зменшать

Окрім нульової абонплати для активних ФОПів, банк:

повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування;

знижує тарифи на платежі в інші банки;

зменшує комісії за валютні операції.

Це має зменшити фінансове навантаження на підприємців, які працюють із клієнтами та постачальниками в Україні й за кордоном.

"Підприємці та мікробізнес - фундамент економіки. Нашим завданням як банку є зменшення фінансового навантаження на підприємців і допомога їм масштабуватися", - зазначив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

У "ПриватБанку" зазначають, що змінюють філософію банкінгу для підприємців та зацікавлені у тому, щоб бізнес був активним, розвивався та збільшував обороти, а підприємці платили менше за базове обслуговування.