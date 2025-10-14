Платити за мобільний інтернет більше не потрібно? Що змінюється для клієнтів "Приват24"

Завдяки співпраці "ПриватБанку" з провідними мобільними операторами України, клієнти "Приват24" отримують можливість користуватися онлайн-банкінгом і не платити за використаний у цей час мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".

Що саме змінюється для клієнтів "Приват24"

Українцям розповіли про нову можливість - користуватися мобільним банком "Приват24" без сплати за мобільний інтернет.

"Клієнти "Приват24" першими в Україні зможуть користуватися мобільним банком та не платити за використаний під час банкінгу мобільний інтернет", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що мати доступ до всіх функцій "Приват24" абсолютно безкоштовно (не витрачаючи при цьому мегабайти інтернету) зможуть всі клієнти на території України, які є абонентами:

Vodafone;

lifecell.

Член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що це стало можливим завдяки співпраці найбільшого банку з провідними мобільними операторами.

"Ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує - військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі", - пояснив фахівець.

Зазначається також, що доступ до "Приват24" без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції:

поповнити мобільний;

переказати кошти;

оплатити комуналку тощо.

Публікація про новину від "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)