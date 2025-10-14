Платити за мобільний інтернет більше не потрібно? Що змінюється для клієнтів "Приват24"
Завдяки співпраці "ПриватБанку" з провідними мобільними операторами України, клієнти "Приват24" отримують можливість користуватися онлайн-банкінгом і не платити за використаний у цей час мобільний інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".
Що саме змінюється для клієнтів "Приват24"
Українцям розповіли про нову можливість - користуватися мобільним банком "Приват24" без сплати за мобільний інтернет.
"Клієнти "Приват24" першими в Україні зможуть користуватися мобільним банком та не платити за використаний під час банкінгу мобільний інтернет", - наголошується у повідомленні.
Уточнюється, що мати доступ до всіх функцій "Приват24" абсолютно безкоштовно (не витрачаючи при цьому мегабайти інтернету) зможуть всі клієнти на території України, які є абонентами:
- Vodafone;
- lifecell.
Член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що це стало можливим завдяки співпраці найбільшого банку з провідними мобільними операторами.
"Ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує - військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі", - пояснив фахівець.
Зазначається також, що доступ до "Приват24" без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції:
- поповнити мобільний;
- переказати кошти;
- оплатити комуналку тощо.
Публікація про новину від "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)
