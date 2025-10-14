ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Платити за мобільний інтернет більше не потрібно? Що змінюється для клієнтів "Приват24"

Вівторок 14 жовтня 2025 12:16
UA EN RU
Платити за мобільний інтернет більше не потрібно? Що змінюється для клієнтів "Приват24" Дехто з українців зможе користуватися "Приват24" й не платити за мобільний інтернет (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Завдяки співпраці "ПриватБанку" з провідними мобільними операторами України, клієнти "Приват24" отримують можливість користуватися онлайн-банкінгом і не платити за використаний у цей час мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "PrivatBank_insider".

Що саме змінюється для клієнтів "Приват24"

Українцям розповіли про нову можливість - користуватися мобільним банком "Приват24" без сплати за мобільний інтернет.

"Клієнти "Приват24" першими в Україні зможуть користуватися мобільним банком та не платити за використаний під час банкінгу мобільний інтернет", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що мати доступ до всіх функцій "Приват24" абсолютно безкоштовно (не витрачаючи при цьому мегабайти інтернету) зможуть всі клієнти на території України, які є абонентами:

  • Vodafone;
  • lifecell.

Член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що це стало можливим завдяки співпраці найбільшого банку з провідними мобільними операторами.

"Ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує - військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі", - пояснив фахівець.

Зазначається також, що доступ до "Приват24" без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції:

  • поповнити мобільний;
  • переказати кошти;
  • оплатити комуналку тощо.

Платити за мобільний інтернет більше не потрібно? Що змінюється для клієнтів &quot;Приват24&quot;Публікація про новину від "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу (платити за неї доведеться щонайменше 80 гривень).

Крім того, ми повідомляли, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи "від банків". Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Читайте також, який популярний в Європі онлайн-банк офіційно "зайшов" в Україну.

ПриватБанк Інтернет послуги приват 24 life:) Vodafone Group Грошові перекази Додаток Мобільний трафік
