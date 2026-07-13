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ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь

15:14 13.07.2026 Пн
3 мин
В "Приват24" появится полезное обновление
aimg Ирина Костенко
С "Приват24" ФОПы могут оплачивать налоги прямо в телефоне (фото иллюстративное: Getty Images)

ПриватБанк добавил в единое приложение "Приват24" новый сервис. Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

Главное:

  • Что нового: в "Приват24" появился новый сервис для автоматической подачи деклараций и уплаты налогов.
  • Кому это нужно: физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) 1, 2 и 3 групп.
  • Почему это удобно: система самостоятельно анализирует транзакции, рассчитывает доход и заполняет отчет.
  • Безопасность: декларации подписываются через SmartID, после чего автоматически передаются в Налоговую службу.
  • Экономия времени: весь процесс - от формирования декларации до уплаты налогов - происходит полностью в смартфоне (без сторонних программ).

О каком сервисе в "Приват24" идет речь

Украинцам рассказали, что ПриватБанк продолжает превращать мобильный банкинг в "полноценный цифровой офис для предпринимателей".

Для этого в единое приложение "Приват24" добавили новый важный сервис.

Теперь физические лица-предприниматели (ФОПы) могут:

  • подавать налоговые декларации плательщика единого налога непосредственно через приложение "Приват24";
  • платить налоги прямо со смартфона.
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"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - констатировал член правления банка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.

"Приват24" позволяет платить налоги прямо в телефоне (инфографика: privatbank.ua)

На кого рассчитан новый сервис

Новый сервис в "Приват24" доступен для:

  • ФОПов 1 группы;
  • ФОПов 2 группы;
  • ФОПов 3 группы.

Уточняется, что он позволяет пройти весь процесс отчетности без:

  • дополнительных программ;
  • бухгалтерских сервисов;
  • посещения государственных учреждений.

Ключевая особенность этого сервиса

В ПриватБанке объяснили, что ключевая особенность введенного решения - автоматическое формирование декларации, ведь система самостоятельно:

  • анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке;
  • рассчитывает доход;
  • заполняет необходимые поля документа.

Предпринимателю остается только:

  • проверить информацию;
  • подписать декларацию через SmartID.

"Интеграция электронной отчетности в мобильное приложение уменьшит административную нагрузку на малый бизнес и минимизирует риск ошибок при заполнении документов", - отметил Заиграев.

Как подать декларацию и уплатить налоги онлайн

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, ФОПам нужно:

  • зайти в единое приложение "Приват24";
  • перейти в раздел "Налоговые декларации" (там пользователи могут как просматривать ранее представленные отчеты, так и создавать новые).

После создания и подписания налоговая декларация плательщика единого налога мгновенно отправится в Государственную налоговую службу.

На основе принятого отчета можно будет сразу уплатить налоги - в том же приложении.

"Таким образом, весь цикл налогового администрирования - от подготовки декларации до выполнения налоговых обязательств - происходит в одном мобильном сервисе", - объяснили в ПриватБанке.

Напомним, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.

Кроме того, в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии.

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