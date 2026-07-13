ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь

ПриватБанк добавил в единое приложение "Приват24" новый сервис. Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.
Главное:
Украинцам рассказали, что ПриватБанк продолжает превращать мобильный банкинг в "полноценный цифровой офис для предпринимателей".
Для этого в единое приложение "Приват24" добавили новый важный сервис.
Теперь физические лица-предприниматели (ФОПы) могут:
"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - констатировал член правления банка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.
Новый сервис в "Приват24" доступен для:
Уточняется, что он позволяет пройти весь процесс отчетности без:
В ПриватБанке объяснили, что ключевая особенность введенного решения - автоматическое формирование декларации, ведь система самостоятельно:
Предпринимателю остается только:
"Интеграция электронной отчетности в мобильное приложение уменьшит административную нагрузку на малый бизнес и минимизирует риск ошибок при заполнении документов", - отметил Заиграев.
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, ФОПам нужно:
После создания и подписания налоговая декларация плательщика единого налога мгновенно отправится в Государственную налоговую службу.
На основе принятого отчета можно будет сразу уплатить налоги - в том же приложении.
"Таким образом, весь цикл налогового администрирования - от подготовки декларации до выполнения налоговых обязательств - происходит в одном мобильном сервисе", - объяснили в ПриватБанке.
Напомним, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.
Кроме того, в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии.
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