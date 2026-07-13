ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь

Главное: Что нового : в "Приват24" появился новый сервис для автоматической подачи деклараций и уплаты налогов.

: в "Приват24" появился новый сервис для автоматической подачи деклараций и уплаты налогов. Кому это нужно : физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) 1, 2 и 3 групп.

: физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) 1, 2 и 3 групп. Почему это удобно : система самостоятельно анализирует транзакции, рассчитывает доход и заполняет отчет.

: система самостоятельно анализирует транзакции, рассчитывает доход и заполняет отчет. Безопасность : декларации подписываются через SmartID, после чего автоматически передаются в Налоговую службу.

: декларации подписываются через SmartID, после чего автоматически передаются в Налоговую службу. Экономия времени: весь процесс - от формирования декларации до уплаты налогов - происходит полностью в смартфоне (без сторонних программ).

О каком сервисе в "Приват24" идет речь

Украинцам рассказали, что ПриватБанк продолжает превращать мобильный банкинг в "полноценный цифровой офис для предпринимателей".

Для этого в единое приложение "Приват24" добавили новый важный сервис.

Теперь физические лица-предприниматели (ФОПы) могут:

подавать налоговые декларации плательщика единого налога непосредственно через приложение "Приват24";

платить налоги прямо со смартфона.

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"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - констатировал член правления банка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.

"Приват24" позволяет платить налоги прямо в телефоне (инфографика: privatbank.ua)

На кого рассчитан новый сервис

Новый сервис в "Приват24" доступен для:

ФОПов 1 группы;

ФОПов 2 группы;

ФОПов 3 группы.

Уточняется, что он позволяет пройти весь процесс отчетности без:

дополнительных программ;

бухгалтерских сервисов;

посещения государственных учреждений.

Ключевая особенность этого сервиса

В ПриватБанке объяснили, что ключевая особенность введенного решения - автоматическое формирование декларации, ведь система самостоятельно:

анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке;

рассчитывает доход;

заполняет необходимые поля документа.

Предпринимателю остается только:

проверить информацию;

подписать декларацию через SmartID.

"Интеграция электронной отчетности в мобильное приложение уменьшит административную нагрузку на малый бизнес и минимизирует риск ошибок при заполнении документов", - отметил Заиграев.

Как подать декларацию и уплатить налоги онлайн

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, ФОПам нужно:

зайти в единое приложение "Приват24";

перейти в раздел "Налоговые декларации" (там пользователи могут как просматривать ранее представленные отчеты, так и создавать новые).

После создания и подписания налоговая декларация плательщика единого налога мгновенно отправится в Государственную налоговую службу.

На основе принятого отчета можно будет сразу уплатить налоги - в том же приложении.

"Таким образом, весь цикл налогового администрирования - от подготовки декларации до выполнения налоговых обязательств - происходит в одном мобильном сервисе", - объяснили в ПриватБанке.