Головна » Життя » Суспільство

Гроші з клієнтів: у "ПриватБанку" пояснили, від чого залежить розмір комісії

Четвер 12 лютого 2026 11:11
Гроші з клієнтів: у "ПриватБанку" пояснили, від чого залежить розмір комісії 80% чистого прибутку "ПриватБанку" після сплати податків йде на державу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У "ПриватБанку" пояснили принципи формування тарифів на послуги. Попри інфляційні процеси, банк утримує рівень комісій незмінним, спрямовуючи більшу частину прибутку безпосередньо до державного бюджету.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на роз'янення голови правління "ПриватБанку" з питань фінансів Лариси Чернишової у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

Читайте також: Кредитний ліміт дають не всім: "ПриватБанк" назвав чіткі вікові обмеження для карток

Головне:

  • Підтримка армії: 80% чистого прибутку "ПриватБанку" після сплати податків перераховуються державі як дивіденди для фінансування ЗСУ.
  • Собівартість сервісів: Комісії покривають витрати на підтримку інфраструктури, інвестиції в кібербезпеку та розвиток нових технологій.
  • Стабільність тарифів: Від початку повномасштабного вторгнення банк не підвищував основні комісії, незважаючи на економічні виклики.

Куди йдуть гроші клієнтів

За словами голови правління з питань фінансів Лариси Чернишової, статус державного банку накладає особливу відповідальність. Кошти клієнтів фактично працюють на обороноздатність країни.

"Це ті кошти, які йдуть на виплату зарплати нашим військовим. Це ті кошти, які підтримують армію і обороноздатність. І тому кожен, хто користується послугами "ПриватБанку", долучений до підтримки держави", - наголосила вона.

Чому комісії необхідні

Комісійні збори не є просто прибутком - це ресурс для функціонування банківської системи. Зокрема, йдеться про перекази між власними картками.

"Рівень комісії визначається з урахуванням витрат, які необхідно нести банку для підтримання можливості надавати сервіси. Це інвестування в безпеку та розвиток технологій. Це все потребує коштів", - додала Чернишова.

Пільги для бізнесу у 2026 році

Окрім стабільності тарифів для фізосіб, банк запровадив суттєві послаблення для підприємців. У 2026 році "ПриватБанк" фактично обнулив тарифи для активних ФОПів:

  • Безплатне обслуговування: якщо розрахунки бізнес-карткою перевищують 15 тис. грн на місяць.
  • Нульова комісія: за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.

Читайте також, що нещодавно "ПриватБанк" повідомив, що з клієнтів фінустанови вирішили стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.

