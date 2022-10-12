З прицілом на небо. Основні заяви та підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

Пріоритети шостого "Рамштайну"

Ще за кілька тижнів до зустрічі стало відомо, що однією із головних тем стане зміцнення системи протиповітряної оборони. І нещодавні російські атаки лише підтвердили необхідність захисту українського неба. Сьогодні перед зустріччю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що саме ППО буде головним питанням.

Крім того, він назвав останні ракетні атаки ознакою слабкості Росії та того, що у президента РФ Володимира Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс, і вона продовжує добиватися значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невиборчих нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру", - підкреслив Столтенберг.

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головним пріоритетом залишаються системи ППО для України (twitter.com/PLinNATO)

Міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті конференції запевнив, що союзники у рамках Контактної групи продовжать підвищувати оборонні здатності України. У тому числі оперативно реагуючи на зміни у характері бойових дій. За його словами, західна зброя знову і знову робить різницю на полі бою.

Він також додав, що Збройні сили України досягли великих успіхів та змінили динаміку війни.

"Незважаючи на нові атаки Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським військовим", - зазначив Остін.

Заяви після зустрічі

На підсумковому брифінгу глава американського Пентагону згадав останні ракетні атаки та удари дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури України. На думку Ллойда Остіна, західний світ зміг на власні очі побачити, що пропонує Путін для всього світу.

"За ці кілька днів він дав нам усім ще один похмурий прогноз про майбутнє, в якому апетити агресивних автократів переважують права мирних країн. У якому ми всі будемо в меншій безпеці, оскільки великі держави зможуть нападати на своїх мирних сусідів та силою змінювати їхні кордони", - наголосив він.

На сьогоднішній зустрічі обговорювалося, що ще можуть зробити союзники для навчання українських військових, як можна активізувати промислові бази, щоб запустити виробництво систем для захисту України та зміцнити власну безпеку. У цьому контексті Остін окремо подякував Німеччині, яка напередодні передала систему протиповітряної оборони IRIS-T у модифікації, якої ще немає на озброєнні жодної країни світу.

Фото: шоста зустріч у форматі "Рамштайн" (twitter.comSlavjankaPetrov)

Про зимову форму для ЗСУ

За його словами, ті союзники, які не можуть дати серйозну зброю, мають взяти на себе забезпечення Збройних сил України. Наприклад, зимовою формою.

"Кожен внесок має велике значення. Учасники цієї Контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року", - додав міністр оборони США.

Про ядерну риторику

На брифінгу Остін ухилився від питання, чи повідомить Міністерство оборони США, якщо чи коли Вашингтона змінить свою ядерну позицію на тлі риторики Путіна.

"На даний момент ми не бачили жодних індикаторів, які б змусили нас змінити її. Це те, на чому ми, як і раніше, зосереджені 24 години на добу, сім днів на тиждень", - відповів він.

Про поставки американських систем ППО

Зазначимо, що США обіцяють поставити в Україну передові системи NASAMS.

"Системи будуть поставлені так швидко, як тільки ми зможемо доставити їх туди фізично... Ми також передаватимемо додаткові боєприпаси для тих систем, які вже використовують Збройні сили України, доти, доки триває війна", - зазначив Остін.

Що відомо про військову допомогу

Німеччина

Міністерство оборони Німеччини оголосило про постачання додаткових ракетних систем залпового вогню Mars II та самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Точну кількість поки не повідомляють.

Зазначимо, Mars II є копією американських систем M270 MLRS і вже добре зарекомендували себе на полях війни проти Росії. Застосовується для знищення скупчень живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку.

Фото: Німеччина надасть додаткові системи Mars II (bundeswehr.de)

Нідерланди

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу зенітних ракет на 15 млн євро. Вони будуть використовуватись у комплексах, які поставлять Україні інші країни. Вона також додала, що розглядається можливість передачі іншого тяжкого озброєння.

"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", - додала міністр.

Канада

Канадська сторона оголосила про новий пакет на 47 млн доларів . До нього увійдуть:

500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ

артилерійські снаряди на 15 млн. доларів

кошти супутникового зв'язку на 2 млн доларів

Франція

Як пише "Російська служба BBC", Франція може передати три ракетні системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході. У той же час ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Також повідомляється, що у Франції на озброєнні 12 таких систем. Ще 40 не модернізованих M270 зберігаються на складах.

Яку ще зброю може отримати Україна

Сьогодні американська газета The New York Times опублікувала матеріал, у якому йдеться про те, що, схоже, західні союзники знайшли країну з радянськими озброєннями для України. Йдеться про Кіпр. До цього він протягом 35 років перебував під ембарго США на поставки зброї, тому озброювався тим, що давали Радянський Союз та пізніше Росія.

Відомо, що на Кіпрі є щонайменше 10 ракетних комплексів "Тор" та "Бук", які застосовуються для знищення повітряних цілей та можуть посилити ППО України. Але влада острівної держави в обмін хоче отримати сучасні озброєння.

У такому разі переозброєння Кіпру викличе невдоволення Туреччини, яка підтримує так звану Турецьку республіку Північного Кіпру. Проте скасування ембарго дозволить вивести Кіпр з-під російського впливу.