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Союзники підвищуватимуть оборонні можливості України, - Остін

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Брюссель, Середа 12 жовтня 2022 15:37
Союзники підвищуватимуть оборонні можливості України, - Остін Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Союзники України в рамках контактної групи "Рамштайн" продовжать підвищувати її оборонні можливості для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міноборони США Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайну".

"Ми зробили значний прогрес, працюючи разом, і зі зміною війни змінилася і місія цієї групи. Ми зустрілися минулого місяця, щоб підтримати Україну у довгостроковій перспективі. І це те, що ми робимо. Ми продовжуватимемо підвищувати оборонні можливості України для сьогоднішніх потреб і у тривалому шляху", - зазначив він.

Остін підкреслив, що допомога, яку надають союзники Україні, "робить різницю на полі бою знову і знову".

"Ми зустрічалися у вересні і бачили, що Україна на полі бою досягла значного прогресу. І, незважаючи на нову атаку Путіна, українські Збройні сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але контактна група забезпечує їм допомогу, а сталість підтримки – життєво важлива", - додав глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі розпочалося шосте засідання Контактної групи з оборони України. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

РБК-Україна писала про те, чого чекати від шостого засідання "Рамштайну".

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