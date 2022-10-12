ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО

Новость на русском →
Брюссель, Середа 12 жовтня 2022 12:39
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Члени НАТО збираються посилити протиповітряну оборону України. Це стане пріоритетом військової допомоги.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Він закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав ракетні атаки Росії ознакою слабкості та того, що у російського диктатора Володимир Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру", - додав Столтенберг.

Варто зазначити, що відповідну заяву генсек НАТО зробив сьогодні у Брюсселі під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Планується, що на засіданні також буде присутній очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна отримала німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, також очікуються поставки американських NASAMS.

Детальніше про системи IRIS-T можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг ПВО
NEWS
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну