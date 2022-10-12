С прицелом на небо. Основные заявления и итоги встречи в формате "Рамштайн"

Приоритеты шестого "Рамштайна"

Еще за несколько недель до встречи стало известно, что одной из главных тем станет укрепление системы противовоздушной обороны. И недавние российские атаки лишь подтвердили необходимость защиты украинского неба. Сегодня перед встречей генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что именно ПВО будет главным вопросом.

Кроме того, он назвал последние ракетные атаки признаком слабости России и того, что у президента РФ Владимира Путина заканчиваются альтернативы.

"У Украины есть импульс, и она продолжает добиваться значительных успехов, тогда как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру", - подчеркнул Столтенберг.

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главным приоритетом остаются системы ПВО для Украины (twitter.com/PLinNATO)

Министр обороны США Ллойд Остин на открытии конференции заверил, что союзники в рамках Контактной группы продолжат повышать оборонные способности Украины. В том числе оперативно реагируя на изменения в характере боевых действий. По его словам, западное оружие снова и снова делает разницу на поле боя.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины достигли больших успехов и изменили динамику войны.

"Несмотря на новые атаки Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городков от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским военным", - отметил Остин.

Заявления после встречи

На итоговом брифинге глава американского Пентагона упомянул последние ракетные атаки и удары дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Украины. По мнению Ллойда Остина, западный мир смог воочию увидеть, что предлагает Путин всему миру.

"За эти несколько дней он дал нам всем еще один мрачный прогноз о будущем, в котором аппетиты агрессивных автократов перевешивают права мирных стран. В котором мы все будем в меньшей безопасности, поскольку крупные державы смогут нападать на своих мирных соседей и силой менять их границы", - подчеркнул он.

На сегодняшней встрече обсуждалось, что еще могут сделать союзники для обучения украинских военных, как можно активизировать промышленные базы, чтобы запустить производство систем для защиты Украины и укрепить собственную безопасность. В этом контексте Остин отдельно поблагодарил Германию, которая накануне передала систему противовоздушной обороны IRIS-T в модификации, которой еще нет на вооружении ни одной страны мира.

Фото: шестая встреча в формате "Рамштайн" (twitter.comSlavjankaPetrov)

О зимней форме для ВСУ

По его словам, те союзники, которые не могут отправить серьезное оружие, должны взять на себя обеспечение Вооруженных сил Украины. Например, зимней формой.

"Каждый вклад имеет большое значения. Участники этой Контактной группы едины в нашей поддержке самообороны Украины в любое время года", - добавил министр обороны США.

О ядерной риторике

На брифинге Остин уклонился от вопроса о том, что сообщит ли Министерство обороны США, если или когда Вашингтона изменит свою ядерную позицию на фоне риторики Путина.

"На данный момент мы не видели никаких индикаторов, которые заставили бы нас изменить ее. Это то, на чем мы по-прежнему сосредоточены 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - ответил он.

О поставках американских систем ПВО

Отметим, США обещают поставить в Украину передовые системы NASAMS.

"Системы будут поставлены так быстро, как только ми сможем доставить их туда физически… Мы также будем передавать дополнительные боеприпасы для тех систем, которые уже используют Вооруженные силы Украины, до тех пор, пока продолжается война", - отметил Остин.

Что известно о военной помощи

Германия

Министерство обороны Германии объявило о поставке дополнительных ракетных систем залпового огня Mars II и самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Точное количество пока не сообщается.

Отметим, Mars II является копией американских систем M270 MLRS и уже хорошо зарекомендовали себя на полях войны против России. Применяется для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи.

Фото: Германия предоставит дополнительные системы Mars II (bundeswehr.de)

Нидерланды

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче зенитных ракет на 15 млн евро. Они будут использоваться в комплексах, которые поставят Украине другие страны. Она также добавила, что рассматривается возможность передачи другого тяжелого вооружения.

"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам сейчас нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", - добавила министр.

Канада

Канадская сторона объявила о новом пакете на 47 млн долларов. В него войдут:

500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ

артиллерийские снаряды на 15 млн долларов

средства спутниковой связи на 2 млн долларов

Франция

Как пишет "Русская служба BBC", Франция может передать три ракетные системы LRU M270. Это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В то же время данная информация пока официально не подтверждена.

Также сообщается, что всего у Франции на вооружении 12 таких систем. Еще 40 не модернизированных M270 хранятся на складах.

Какое еще оружие может получить Украина

Сегодня американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что, похоже, западные союзники нашли страну с советскими вооружениями для Украине. Речь идет о Кипре. До этого он в течение 35 лет находился под эмбарго США на поставку оружия, поэтому вооружался тем, что давали Советский Союз и позже Россия.

Известно, что на Кипре есть как минимум 10 ракетных комплексов "Тор" и "Бук", которые применяются для уничтожения воздушных целей и могут усилить ПВО Украины. Но власти островного государства в обмен хотят получить современные вооружения.

Издание пишет, что в таком случае перевооружение Кипра вызовет недовольство Турции, которая поддерживает так называемую Турецкую республику Северного Кипра. Однако отмена эмбарго позволит вывести Кипр из-под российского влияния.