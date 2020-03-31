Принят закон о рынке земли и назначены новые главы Минздрава и Минфина: новости за 30 марта

Рада приняла закон о рынке земли, в Украине число зараженных коронавирусом превысило 540, Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 марта, - в материале РБК-Украина

Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении

В ночь с 30 на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие документа проголосовали 259 нардепов. Рассмотрение правок к законопроекту длилось с 17:00 понедельника.

Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина

Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения. За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Также Рада со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко. За назначение Марченко проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

До этого ВР в ходе внеочередного заседания уволила Илью Емца с должности главы Минздрава, а Игоря Уманского - с должности главы Минфина.

Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СНБО.

Сообщается, что по состоянию на 24 марта Сивохо уже не был советником секретаря СНБО на общественных началах.

В Украине число зараженных коронавирусом превысило 540

В Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

"Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 13.

Франция заявила о самом большом числе смертей с начала вспышки коронавируса

За сутки от коронавируса во Франции скончались 418 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране. По данным Министерства здравоохранения Франции, от коронавируса уже скончались 3024 человека. Число зараженных в стране приближается к 21 тыс. человек.

Цены на нефть за день упали еще на 10%

Цены на нефть в ходе торгов 30 марта упали еще на 10% - до 22,37 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 17:40 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent упала до 22,38 доллара за баррель. С начала сегодняшних торгов цены на эту нефть упали на 10.27%.

Открытие Олимпиады перенесли на 23 июля 2021

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, пройдет 23 июля. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Паралимпиада, в свою очередь, стартует 24 августа. Отмечается, что Олимпиада в 2021 году завершится 8 августа, а Паралимпийские игры - 5 сентября.

Украинцы с Бали устроили скандал в "Борисполе": отказывались от обсервации (видео)

30 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Бали с украинцами на борту. Людей еще до полета предупредили о том, что по прилету домой они должны будут направиться на карантин. Но, когда украинцы прибыли в страну, отказались от обсервации. Сами пассажири утверждают, что при покупке билетов их никто об обсервации не предупреждал.

Люди попытались прорваться к выходу из самолетов, Нацгвардия и полиция эту попытку пресекли. Большинство украинцев остались на борту (видео)