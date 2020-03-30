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Рада со второго раза назначила нового главу Минздрава

Новости » Политика     30.03.2020 - 16:39
Рада со второго раза назначила нового главу Минздрава
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения

Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Напомним, сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского.

При этом на заседании фракции депутаты больше всего вопросов задавали кандидату на должность главы Минздрава.

Подчеркнем, в ходе предыдущего внечередного заседания парламента Рада не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. За назначение Марченко проголосовали лишь 223 нардепа при 226 минимально необходимых, а за Степанова - 217.

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