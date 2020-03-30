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Цены на нефть за день упали еще на 10%

Новости » Энергетика     30.03.2020 - 17:53
Цены на нефть за день упали еще на 10%
Иллюстративное фото (pixabay.com/Bru-nO)

Цены на Brent упали до 22,37 доллара за баррель

Цены на нефть в ходе торгов 30 марта упали еще на 10% - до 22,37 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 17:40 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent упала до 22,38 доллара за баррель. С начала сегодняшних торгов цены на эту нефть упали на 10.27%.

Кроме того, стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI находится на отметке 20,11 доллара за баррель, упав на 6,5%.

Отметим, цены на нефть находятся на минимальных с 2002 года значениях.

Напомним, ранее украинская компания "Укрнафта" заявила, что может остановиться из-за падения цен на нефть. В связи с этим компания просила о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года, снизить ставки рентной платы с нынешних 31% до 6% либо же выкупить нераспроданные остатки по ценам аукционов.

До этого швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.

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