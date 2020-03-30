Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Фото: Сергей Сивохо (РБК-Украина)

Сивохо больше не является советником Данилова

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СНБО.

Сообщается, что по состоянию на 24 марта Сивохо уже не был советником секретаря СНБО на общественных началах.

"По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатолиевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в Киеве произошел скандал на презентации Национальной платформы примирения, которую проводил Сивохо. После его слов о гибридной войне на Донбассе, одним из способов инициирования которой стал внутренний конфликт, представители националистических сил начали толкать его, после чего он упал.

После инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов назвал инициативу Сивохо его частной точкой зрения.