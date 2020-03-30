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Рада уволила Емца с должности главы Минздрава

Новости » Политика     30.03.2020 - 14:23
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Решение об увольнении Емца поддержал 271 нардеп

Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения Илью Емца. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

"Ставлю на голосование постановление об увольнении Емца с должности министра здравоохранения. За 271, решение принято", - отметил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Добавим, Емец вошел в команду нового премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале месяца. Таким образом он пробыл на должности не больше месяца.

До него должность министра здравоохранения занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Отметим, вчера первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что Емец написал заявление об отставке.

До этого несколько нардепов опубликовали информацию, что министр написал заявление об отставке, но в Минздраве опровергали это заявление.

Напомним, глава Минздрава заявлял, что Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить коронавирус. Также Емец сказал, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

В "Слуге народа" подтвердили, что Уманский и Емец написали заявления об отставке Рада завтра планирует принять законопроект об онлайн работе комитетов
Новости Украины увольнениеВерховная РадаИлья Емец
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