МОК официально подтвердил дату открытия Олимпиады в Токио

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Паралимпиада стартует 24 августа

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, пройдет 23 июля. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Паралимпиада, в свою очередь, стартует 24 августа. Отмечается, что Олимпиада в 2021 году завершится 8 августа, а Паралимпийские игры - 5 сентября.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Олимпиада в Токио должна была начаться 24 июля 2020 года. Однако МОК и организаторы Игр в Токио приняли решение об их переносе на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на ОИ в 2021 году без отбора.

Из-за пандемии коронавируса уже был на год перенесен Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом.

Также на неопределенный срок отложили проведение ряда этапов Формулы-1. Теннисный турнир Большого Шлема Ролан Гаррос состоится лишь осенью.