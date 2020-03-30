Рада уволила Уманского

Фото: Игорь Уманский (УНИАН)

За его увольнение проголосовали 249 депутатов

Верховная рада уволила главу Министерства финансов Игоря Уманского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за его увольнение проголосовали 249 депутатов Рады.

"Ставлю на голосование предложение принять постановление об увольнении Уманского с должности министра финансов. Прошу поддержать и проголосовать. 249 - за. Решение принято", - заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Отметим, в "Слуге народа" вчера подтвердили, что Уманский написал заявление об отставке. До этого об этом сообщала нардеп Ирина Геращенко.

Добавим, Уманский приступил к работе министра 5 марта. Таким образом, он пробыл на этом посту 25 дней.

Верховная рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 года.

Также он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украины, заместителем главы правления “Укртранснафты“, заместителем главы Государственного ипотечного учреждения, заместителем главы Госагентства по инвестициям и инновациям.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов