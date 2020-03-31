Прийнято закон про ринок землі і призначені нові голови МОЗ та Мінфіну: новини за 30 березня

Рада прийняла закон про ринок землі, в Україні число заражених коронавірусом перевищило 540, Рада призначила нових главу МОЗ та Мінфіну. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада прийняла закон про ринок землі у другому читанні

В ніч з 31 на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття документа проголосували 259 нардепів. Розгляд правок до законопроекту тривав з 17:00 понеділка.

Рада призначила нових голів МОЗ та Мінфіну

Верховна рада з другого разу призначила Максима Степанова новим главою Міністерства охорони здоров'я. За його призначення проголосували 246 нардепів.

Також Рада з другої спроби призначила новим міністром фінансів Сергія Марченка. За призначення Марченко проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

До цього в ході позачергового засідання Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови МОЗ , а Ігоря Уманського - з посади глави Мінфіну.

Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) на громадських засадах. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі РНБО.

Повідомляється, що за станом на 24 березня Сивохо вже не був радником секретаря РНБО на громадських засадах.

В Україні число заражених коронавірусом перевищило 540

В Україні станом на 22:00 30 березня лабораторно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"Всього 8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

Кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла до 13.

Ціни на нафту за день впали ще на 10%

Ціни на нафту в ході торгів 30 березня впали ще на 10% - до 22,37 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 17:40 за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent впала до 22,38 долара за барель. З початку сьогоднішніх торгів ціни на цю нафту впали на 10.27%.

Франція заявила про найбільшу кількість смертей з початку спалаху коронавірусу

За добу від коронавірусу у Франції померли 418 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що це найбільша кількість смертельних випадків від COVID-19 за день, з початку спалаху вірусу в країні. За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, від коронавірусу вже померли 3024 людини. Кількість заражених в країні наближається до 21 тис. осіб.

Відкриття Олімпіади перенесли на 23 липня 2021

Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на 2021 рік, пройде 23 липня. Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Паралімпіада, своєю чергою, стартує 24 серпня. Зазначається, що Олімпіада у 2021 році завершиться 8 серпня, а Параолімпійські ігри - 5 вересня.

Українці з Балі влаштували скандал у "Борисполі": відмовлялисяя від обсервації

30 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з Балі з українцями на борту. Людей ще до польоту попередили про те, що по прильоту додому вони повинні будуть попрямувати на карантин. Але, коли українці прибули в країну, вони відмовилися від обсервації. Самі пасажири стверджували, що при купівлі квитків їх ніхто про обсервацію не попереджав.

Люди намагался прорватися до виходу з літаків, Нацгвардія і поліція цю спробу припинили. Більшість українців залишилися на борту (відео).