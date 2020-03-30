Рада со второй попытки назначила нового главу Минфина

Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Министра назначили со второй попытки

Верховная рада Украины со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Марченко проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее в ходе внеочередного заседания Рада уволила Илью Емца с должности главы Минздрава, а Игоря Уманского - с должности главы Минфина. Однако голосов за назначение Марченко не хватило. Его назначение поддержали лишь 223 нардепа.

В воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского.

Так, ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали правительственные постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов и о назначении новых глав соответствующих министерств.

Как писало РБК-Украина, провал кадровых голосований на внеочередном заседании парламента в Верховной раде связывают с активизацией определенных парламентских групп влияния, заявил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, провал голосования свидетельствует о демократичности парламента.