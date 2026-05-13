Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ

Російські війська 13 травня перейшли до тактики тривалого комбінованого удару. Після нічної атаки триває нова масштабна комбінована хвиля, яка, за прогнозами розвідки та президента, може розтягнутися на весь день
РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо на цю мить про наслідки.
Головне:
Протягом 08:00-11:00 ворог запустив понад 100 дронів одночасно з півночі, півдня та сходу. "Шахеди" рухалися ланцюжками, намагаючись перевантажити ППО в центрі України. Перші удари прийшлися на Житомир та Хмельницький.
Опівдні тривога охопила столицю. ППО працювала над Подолом, уламки впали на Оболоні. В той самий час основна маса дронів почала обходити кордон Білорусі та масовано заходити в західні області. Вибухи пролунали в Чернівцях, Івано-Франківську та Коломиї.
Близько 13:00-14:00 географія атаки стала максимальною. Вибухи почалися в Рівному та Луцьку. Дрони дісталися Львівщини. О 14:00 мер Львова повідомив про десятки БпЛА в небі над заходом країни.
На півночі та в Києві почалися відбої, проте фокус ворога повністю змістився на західні регіони. Водночас з Чорного моря зайшли нові групи дронів на Одещину, що свідчить про тривалий характер атаки.
Працювала ППО. Уламки БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі столиці.
Попередньо, без постраждалих.
Тим часом у Київській області під ударом опинилися домівки людей.
Фото: внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа приватного будинку (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Постраждалих серед населення немає.
Лунали вибухи. Повітряні сили писали про рух безпілотників в напрямку міста.
Внаслідок атаки відомо про 3 травмованих людей. Їх госпіталізовано у стані середньої важкості. Стан стабільний.
Близько 12:45 росіяни атакували дроном селище Комишани. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка та жінку. Попередньо - у них мінно-вибухові травми, медики проводять обстеження.
Через високу активність ворожих БпЛА у Центральному районі Херсона тимчасово обмежено рух вулицею Покришева.
Уламок безпілотника влучив у дах 9-поверхового житлового будинку. Загорілися припарковані автівки поруч.
Наразі відомо про 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Вони доставлені до медичного закладу.
Низка вибухів атакувала місто Луцьк. В мережі повідомляють про "приліт". В напрямку міста продовжують рухатися дрони.
"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу "Шахед". Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких", - повідомили у Волинській ОВА.
Оновлено 17:57
В.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що у Луцьку були "прильоти" по кількох нежитлових приміщеннях.
Також росіяни атакували Ковель. Там внаслідок атаки біля одного з об'єктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок.
Загиблих немає. За медичною допомогою звернулися п'ятеро людей - одна у Луцьку та четверо у Ковелі.
Станом на 17:00 в області зафіксували 38 "Шахедів".
Про атаку на регіон написала начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
В області лунали вибухи. Зокрема, у місті Коломия. ЗМІ писали, що в населеному пункті є перебої зі світлом. Згодом "Прикарпаттяобленерго" повідомило про аварійні відключення.
"Небезпека ще є велика! Дякую ППО за збиття!" - написав коротко в Телеграм-каналі мер Івано-Франківська.
У Чернівцях тим часом також гриміли вибухи. ППО працює по дронах. В регіон досі летять "Шахеди".
Оновлено 16:57
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав роботодавців відпустити людей із роботи на тлі атаки дронів на місто.
Оновлено 17:15
Мер уточнив, що в обласному центрі був "приліт" бо житловому будинку. Обставини встановлюють.
Оновлено 17:36
За словами голови ОВА, на Івано-Франківщині внаслідок удару по житловому будинку є поранені.
"За попередньою інформацією, травми не важкі, всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - додала Онищук.
В Івано-Франківській ОВА уточнили, що внаслідок удару росіян по багатоповерхівці постраждали 4 людини.
Була пожежа на рівні 5-6 поверхів. Постраждали 57-річний та 47-річний чоловік та 22-річна дівчина. Усі мають легкі травми. Поранених госпіталізували.
Оновлено 20:59
За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки пожежники врятували 6 людей та ще 5 евакуювали.
Лунали вибухи. В місті частково зникло світло під час атаки.
Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.
За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені.
Ворог продовжує атакувати область.
Під ворожим прицілом опинилась Сміла. Дрони впали на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про будинки.
3 людей травмовані. Двоє - тяжкі, один - середньої тяжкості. Усі доправлені до лікарень.
Активно працює протиповітряна оборона. Область перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.
Оновлено 18:01
За словами мера Жовкви Олега Вольського, у місті був удар по об'єкту критичної інфраструктури. Через атаку місто залишилося без світла.
Трохи згодом він додав, що об'єкт критичної інфраструктури був атакований повторно.
Вольський попросив місцевих жителів не наближатися до місця атаки.
Оновлено 18:40
Голова ОВА Максим Козицький розповів, що під час тривоги РФ атакувала об'єкти енергетики та промисловості у Львівській області.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено один житловий будинок, вибито вікна, пошкоджено дах. Інформації щодо постраждалих немає.
Без світла залишилося понад 10 тисяч абонентів, 17 населених пунктів знеструмлено повністю, ще 9 - частково.
Дрони дісталися й Закарпаття. Місцеві медіа пишуть про фіксацію дронів-камікадзе в різних районах області. За словами очевидців, один "Шахед" вибухнув поблизу Сваляви. Ще один - пролетів над територією Міжгірщини.
Оновлено 16:52
Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький написав, що зараз проходить наймасовіша атака на Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Вибухи пролунали в кількох громадах області. Вся інформація буде згодом", - додав він.
У "Суспільному" розповіли, що російські окупанти вдарили по їхній філії в обласному центрі. Постраждалих немає. У сусідніх будинках вибило вікна.
Радник президента Дмитро Литвин зазначив, що за добу було 23 "прильоти" по об'єктах залізничної інфраструктури. Серед пасажирів поранених та загиблих немає.
Одна співробітниця постраждала на робочому місці, має легку травму.
При цьому в Здолбунові загинули 2 залізничники, які не перебували на роботі. Ще один - отримав поранення.
Пошкоджено: 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.
У Головному управлінні розвідки наголошують, що удар має тривалий характер.
Перша хвиля дронів спрямована на виснаження ППО. Наступним етапом Росія планує застосувати:
Цілі ворога незмінні: об’єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів влади. Президент Володимир Зеленський ще вранці попередив, що протягом дня можливі нові хвилі атак, оскільки в небі зафіксовано велику кількість ворожих апаратів.
Противник, крім того, застосовує нову тактику пусків "Шахедів", пускаючи їх так званими "ланцюжками" вздовж білоруського кордону. Дрони летять великими групами один за одним на відстані 5-10 км від кордону з Білоруссю.
Метою є максимально перевантажити українські системи ППО, щоб забезпечити прорив дронів углиб країни.
Нагадаємо, що перед цим, протягом минулого дня та у ніч на 13 травня дня під ударом дронів були 14 областей. Окупанти били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині.
Вночі ППО вдалося збили та знешкодити 111 зі 139 безпілотників.