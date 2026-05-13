Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ

Главное: Киев и область : обломки упали на Оболони. Пожар дома в Вышгородском районе.

: обломки упали на Оболони. Пожар дома в Вышгородском районе. Ровенская область : удар по дому и инфраструктуре, 2 погибших, 4 раненых, частичное обесточивание.

: удар по дому и инфраструктуре, 2 погибших, 4 раненых, частичное обесточивание. Луцк . Многочисленные взрывы. В сети сообщается о прилетах.

. Многочисленные взрывы. В сети сообщается о прилетах. Одесса : попадание в крышу многоэтажки, повреждено 200 окон, 2 пострадавших.

: попадание в крышу многоэтажки, повреждено 200 окон, 2 пострадавших. Херсонщина : удар по гражданским в Камышанах (двое тяжелых), в Херсоне ограничено движение транспорта.

: удар по гражданским в Камышанах (двое тяжелых), в Херсоне ограничено движение транспорта. Хмельницкая область : есть попадания, 3 госпитализированных.

: есть попадания, 3 госпитализированных. Прикарпатье , Буковина : взрывы в Ивано-Франковске и Черновцах; в Коломые аварийные отключения света.

, : взрывы в Ивано-Франковске и Черновцах; в Коломые аварийные отключения света. Житомирская область : взрывы.

: взрывы. Черкасская область : в городе Смела и деревнях вокруг ряд поврежденных домов. 3 травмированных.

: в городе Смела и деревнях вокруг ряд поврежденных домов. 3 травмированных. Закарпатье : дроны добрались до региона, там фиксируют самую массированную атаку. В разных локациях слышали взрывы.

: дроны добрались до региона, там фиксируют самую массированную атаку. В разных локациях слышали взрывы. Львовщина : местные власти заявляют о массированной атаке и работе ПВО.

: местные власти заявляют о массированной атаке и работе ПВО. Прогноз ГУР: дроны истощают ПВО перед ударом ракетами и баллистикой. Атака будет длительной.

Хронология атаки

В течение 08:00-11:00 враг запустил более 100 дронов одновременно с севера, юга и востока. "Шахеды" двигались цепочками, пытаясь перегрузить ПВО в центре Украины. Первые удары пришлись на Житомир и Хмельницкий.

В полдень тревога охватила столицу. ПВО работала над Подолом, обломки упали на Оболони. В то же время основная масса дронов начала обходить границу Беларуси и массированно заходить в западные области. Взрывы прогремели в Черновцах, Ивано-Франковске и Коломые.

Около 13:00-14:00 география атаки стала максимальной. Взрывы начались в Ровно и Луцке. Дроны добрались до Львовщины. В 14:00 мэр Львова сообщил о десятках БпЛА в небе над западом страны.

На севере и в Киеве начались отбои, однако фокус врага полностью сместился на западные регионы. В то же время с Черного моря зашли новые группы дронов в Одесскую область, что свидетельствует о длительном характере атаки.

Что известно о последствиях

Киев

Работала ПВО. Обломки БпЛА упали на открытой территории в Оболонском районе столицы.

Предварительно, без пострадавших.

Тем временем в Киевской области под ударом оказались дома людей.

Фото: в результате вражеской атаки в Вышгородском районе произошел пожар частного дома (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Пострадавших среди населения нет.

Житомир

Раздавались взрывы. Воздушные силы писали о движении беспилотников в направлении города.

Хмельницкая область

В результате атаки известно о 3 травмированных людях. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное.

Херсонская область

Около 12:45 россияне атаковали дроном поселок Камышаны. В тяжелом состоянии в больницу доставлены мужчина и женщина. Предварительно - у них минно-взрывные травмы, медики проводят обследование.

Из-за высокой активности вражеских БпЛА в Центральном районе Херсона временно ограничено движение по улице Покрышева.

Одесса и область

Обломок беспилотника попал в крышу 9-этажного жилого дома. Загорелись припаркованные машины рядом.

Известно о 2 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Они доставлены в медицинское учреждение.

Луцк и область

Ряд взрывов атаковал город Луцк. В сети сообщают о "прилете". В направлении города продолжают двигаться дроны.

"На область продолжается массированная атака вражескими БпЛА типа "Шахед". Призываю всех соблюдать меры безопасности и находиться в укрытии. Берегите себя и близких", - сообщили в Волынской ОВА.

Обновлено 17:57

И.о. главы Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что в Луцке были "прилеты" по нескольким нежилим помещениям.

Также россияне атаковали Ковель. Там в результате атаки возле одного из объектов критической инфраструктуры поврежден автотранспорт и жилой дом.

Погибших нет. За медицинской помощью обратились пять человек - один в Луцке и четверо в Ковеле.

По состоянию на 17:00 в области зафиксировали 38 "Шахедов".

Прикарпатье, Буковина

Об атаке на регион написала начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

В области раздавались взрывы. В частности, в городе Коломыя. СМИ писали, что в населенном пункте есть перебои со светом. Впоследствии "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило об аварийных отключениях.

"Опасность еще есть большая! Спасибо ПВО за сбивание!" - написал коротко в Телеграмм-канале мэр Ивано-Франковска.

В Черновцах тем временем также гремели взрывы. ПВО работает по дронам. В регион до сих пор летят "Шахеды".

Обновлено 16:57

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал работодателей отпустить людей с работы на фоне атаки дронов на город.

Обновлено 17:15

Мэр уточнил, что в областном центре был "прилет" бо жилому дому. Обстоятельства устанавливают.

Обновлено 17:36

По словам главы ОВА, в Ивано-Франковской области в результате удара по жилому дому есть раненые.

"По предварительной информации, травмы не тяжелые, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавила Онищук.

Обновлено 20:25

В Ивано-Франковской ОВА уточнили, что в результате удара россиян по многоэтажке пострадали 4 человека.

Фото: последствия удара РФ по многоэтажке (Ивано-Франковская облпрокуратура в Facebook)

Был пожар на уровне 5-6 этажей. Пострадали 57-летний и 47-летний мужчина и 22-летняя девушка. У всех легкие травмы. Раненых госпитализировали.

Обновлено 20:59

По данным ГСЧС, во время ликвидации последствий атаки пожарные спасли 6 человек и еще 5 эвакуировали.

Ровно и область

Раздавались взрывы. В городе частично исчез свет во время атаки.

Есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом.

По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены.

Враг продолжает атаковать область.

Черкассы и область

Под вражеским прицелом оказалась Смела. Дроны упали на ряде локаций в городе и соседних селах. Речь идет о домах.

3 человека травмированы. Двое - тяжелые, один - средней тяжести. Все доставлены в больницы.

Львовщина

Активно работает противовоздушная оборона. Область находится под массированной атакой вражеских беспилотников.

Обновлено 18:01

По словам мэра Жолквы Олега Вольского, в городе был удар по объекту критической инфраструктуры. Из-за атаки город остался без света.

Чуть позже он добавил, что объект критической инфраструктуры был атакован повторно.

Вольский попросил местных жителей не приближаться к месту атаки.

Обновлено 18:40

Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что во время тревоги РФ атаковала объекты энергетики и промышленности во Львовской области.

В результате падения обломков поврежден один жилой дом, выбиты окна, повреждена крыша. Информации о пострадавших нет.

Без света остались более 10 тысяч абонентов, 17 населенных пунктов обесточены полностью, еще 9 - частично.

Закарпатье

Дроны достались и Закарпатью. Местные медиа пишут о фиксации дронов-камикадзе в разных районах области. По словам очевидцев, один "Шахед" взорвался вблизи Свалявы. Еще один - пролетел над территорией Межгорья.

Обновлено 16:52

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий написал, что сейчас проходит самая массированная атака на Закарпатье с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Взрывы раздались в нескольких общинах области. Вся информация будет со временем", - добавил он.

Запорожская область

В "Суспільному" рассказали, что российские оккупанты ударили по их филиалу в областном центре. Пострадавших нет. В соседних домах выбило окна.

Удары по железной дороге

Советник президента Дмитрий Литвин отметил, что за сутки было 23 "прилета" по объектам железнодорожной инфраструктуры. Среди пассажиров раненых и погибших нет.

Одна сотрудница пострадала на рабочем месте, у нее легкая травма.

При этом в Здолбунове погибли 2 железнодорожника, которые не находились на работе. Еще один - получил ранения.

Повреждены: 3 локомотива, 7 вагонов пригородного сообщения, 8 грузовых вагонов, 5 тяговых подстанций, 5 депо, 2 моста.

Атака будет длительной, впереди - ракеты

В Главном управлении разведки отмечают, что удар имеет длительный характер.

Первая волна дронов направлена на истощение ПВО. Следующим этапом Россия планирует применить:

крылатые ракеты воздушного и морского базирования;

баллистическое вооружение.

Цели врага неизменны: объекты энергетики, предприятия ВПК и здания органов власти. Президент Владимир Зеленский еще утром предупредил, что в течение дня возможны новые волны атак, поскольку в небе зафиксировано большое количество вражеских аппаратов.

Противник, кроме того, применяет новую тактику пусков "Шахедов", пуская их так называемыми "цепочками" вдоль белорусской границы. Дроны летят большими группами друг за другом на расстоянии 5-10 км от границы с Беларусью.

Целью является максимально перегрузить украинские системы ПВО, чтобы обеспечить прорыв дронов вглубь страны.