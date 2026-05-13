Шість областей частково без світла через ворожі обстріли
В середу, 13 травня, у шести областях України зафіксовані знеструмлення внаслідок ударів росіян по енергетичних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укренерго.
Станом на ранок внаслідок атак російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.
"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - йдеться у заяві.
Крім того, до знеструмлення споживачів у шести населених пунктах Івано-Франківської області призвели й несприятливі погодні умови. Наразі ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Нагадаємо, країна-агресорка з вечора 12 травня запустила по Україні 139 ударних безпілотників різних типів. До ранку українська протиповітряна оборона знешкодила 111 із них, зафіксовано влучання 20 дронів у 13 локаціях.
Ворожі безпілотники запускались з напрямків Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує масовано атакувати Україну безпілотниками й сьогодні. Він зазначив, що протягом минулої доби під ударом були 14 областей.
Вночі росіяни обстріляли житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпровщині та Харківщині, портову інфраструктуру на Одещині, енергетичні об'єкти на Полтавщині.
Крім того, ворожі дрони вночі завдали ударів по промисловій інфраструктурі Одещини. Були пошкоджені складські і господарські приміщення.