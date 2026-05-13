Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони летіли з різних напрямків, 20 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

08:59 13.05.2026 Ср
2 хв
Атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з різних напрямків, 20 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 111 ворожих безпілотників (Getty Images)
У ніч на 13 травня Росія атакувала Україну 139 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 139 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 13 травня Росія продовжила масовані атаки дронами по території України. Внаслідок ударів є загиблі, постраждалі, руйнування та перебої зі світлом.

Зокрема, у Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

На Одещині атаковано промислову інфраструктуру.

У Полтаві ворог бив по електропідстанції. Після атаки дрона понад 7 тисяч людей залишилися без світла.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинули вісім людей, ще 11 постраждали.

Детальніше про наслідки ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

