Дрони летіли з різних напрямків, 20 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

У ніч на 13 травня Росія атакувала Україну 139 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

З вечора до ранку росіяни атакували 139 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня Росія продовжила масовані атаки дронами по території України. Внаслідок ударів є загиблі, постраждалі, руйнування та перебої зі світлом.

Зокрема, у Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

На Одещині атаковано промислову інфраструктуру.

У Полтаві ворог бив по електропідстанції. Після атаки дрона понад 7 тисяч людей залишилися без світла.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинули вісім людей, ще 11 постраждали.

