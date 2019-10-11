Пресс-марафон Зеленского завершился

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского завершился в 00:10 в пятницу 11 октября. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пресс-марафон президента начался в 10:00 в четверг, 10 октября, и продлился свыше 14 часов.

В ходе марафона президент встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира.

Отметим, большинство вопросов журналистов в течение пресс-марафона были о давлении на президента Украины президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подписании "формулы Штайнмайера", прекращении войны на Донбассе, кадровых назначениях.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил на вопросы о встрече в нормандском формате, о возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о местных выборах, о мэре Киева Виталии Кличко, о главе Офиса президента Андрее Богдане, тарифах на коммунальные услуги и прожиточном минимуме.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. К месту проведения марафона прибыл представитель Национального реестра рекордов, чтобы вручить награду президенту.

Добавим, что президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Владимира Зеленского во время пресс-марафона о том, что американский лидер не давил на него. Трамп заявил, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры о его импичменте.