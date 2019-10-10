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Прожиточный минимум в 2020 году будет равняться 4,3 тыс. грн, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 19:58
Прожиточный минимум в 2020 году будет равняться 4,3 тыс. грн, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что прожиточный минимум в следующем году увеличится

Прожиточный минимум в следующем году будет равняться около 4 тыс. 300 гривен. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прожиточный минимум в следующем году должен увеличиться.

"В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4 300 при сегодняшнем курсе. Курс до ста расти не будет. Курс - отдельная проблема, она есть", - заявил президент.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group размер пенсии в Украине должен составлять 11 тыс. 041 гривен, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей.

Кроме того, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который бы удовлетворил финансовые потребности работающих, составил 19 тыс. 275 гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

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