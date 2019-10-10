Трамп отреагировал на заявление Зеленского по поводу их разговора

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Зеленский заявил, что Трамп не пытался шантажировать его

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о том, что Трамп не давил на него. Об этом президент США написал в Twitter.

Зеленский заявил, что Трамп не пытался шантажировать его ни в ходе их июльского телефонного разговора, ни в ходе сентябрьской встречи.

По его словам, целью телефонного разговора с Трампом было организовать последующую встречу. Кроме того, Зеленский хотел доказать главе Белого дома, что Украина не является страной коррупционеров и новое руководство намерено бороться со взяточничеством.

"Президент Украины только что вновь самым решительным образом заявил, что президент Трамп не оказывал никакого давления и не делал абсолютно ничего плохого. Он использовал самый сильный язык из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов", - написал Трамп.

Трамп добавил, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры про импичмент.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроены на импичмент демократы. Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - добавил Трамп.

Напомним, Зеленский заявил, что звонок президента США Дональда Трампа не повлиял на отношения Украины и Соединенных Штатов Америки. По словам главы государства, в ходе телефонного разговора он пытался "затянуть" Трампа в Украину.

Также РБК-Украина сообщало, что Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, который состоялся 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.