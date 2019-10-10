О чем Зеленский говорил на пресс-марафоне: главное

Пресс-марафон Зеленского стартовал в 10:00
Пресс-марафон президента Владимира Зеленского проходит сегодня, 10 октября, в Киеве. Все подробности о встрече президента с журналистами - в материале РБК-Украина.
Зеленский заявил, что его главной целью является прекращение войны. Именно это он назвал своей миссией в качестве президента. Президент также ответил на вопрос о том, почему не ввел военное положение, отметив, что оно бы не решило ситуацию на Донбассе.
Зеленский назвал "уставшими" отношения между США и Украиной, которые сложились, и он стремится это изменить. Президент также добавил, что телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом никак не мог повлиять на отношения с США.
"Я прекрасно понимал, что задача сделать эти уставшие отношения с Америкой и Украиной. Этот звонок влиял только на одно: нам нужно добиться встречи. Я хотел затащить его в Украину. Я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. Я ему сказал, что я предлагаю заехать в Украину. Для меня это было сложное но обязательное дело", - заявил он.
Зеленский отметил, что быстрее этого парламента нет и не было.
"Есть какие-то регламентные вещи, которые мы не имеем права нарушать. Мы должны находить какие-то выкрутасы, чтобы просто принимать законы", - отметил он.
Кроме того, Зеленский заявил, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".
Зеленский заявил, что дата проведения встречи "нормандской четверки" зависит от РФ, так как РФ не смогла подтвердить дату 16 сентября.
"Мы очень хотим закончить войну. Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Сейчас все готовы к нормандскому формату", - сказал он.
Об Авакове
Зеленский заявил, что оставил Арсена Авакова на должности главы Министерства внутренних дел на испытательный срок.
"Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, мы всех уволим", - сказал Зеленский.
О Данилюке
Говоря об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря СНБО, Зеленский заявил, что 100% пониманиет, почему он ушел.
"Я не согласен с господином Данилюком. Я не согласен, что он ушел из-за "ПриватБанка". Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно, Сань, ты профессиональная кандидатура, но я выбрал другого человека. Сложные отношения с Богданом, это тоже повлияло", - заявил Зеленский.
О Кличко
Зеленский, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не согласовал представление Кабмина об увольнении Владимира Кличко с должности главы КГГА, заявил, что еще думает над этим. Он также добавил, что перед тем, как примет решение об увольнении, он планирует встретиться с Кличко.
О Ткаченко
Зеленский заявил, что на пост главы КГГА сейчас есть три кандидата. Один из них Александр Ткаченко.
О Богдане
Отвечая на вопрос о том, почему он не увольняет главу ОП Андрея Богдана, Зеленский заявил, что он является специалистом и не нарушает закон, а ему в команде нужны именно такие люди.
Зеленский заявил, что в рамках встречи в нормандском формате будет ставить вопрос о возвращении Крыма. Он также добавил, что пока вопрос поставки воды на аннексированный полуостров с РФ не обсуждается и "вода туда не пойдет".
Зеленский заявил, что не обсуждал дело ПриватБанка с бизнесменом Игорем Коломойским. Он также добавил, что в этом вопросе будет защищать Украину, а к делу "ПриватБанка" должны быть привлечены независимые международные эксперты.
Зеленский заявил, что для решения ситуации на Донбассе могут проходить встречи в двух форматах: "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция, РФ) или же его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, он отметил, что "об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против" и он не знает возможно ли это. Кроме того, на прямой вопрос журналистов о том, боится ли он Путина Зеленский ответил нет.