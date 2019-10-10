О чем Зеленский говорил на пресс-марафоне: главное

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Пресс-марафон Зеленского стартовал в 10:00

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского проходит сегодня, 10 октября, в Киеве. Все подробности о встрече президента с журналистами - в материале РБК-Украина.

О Донбассе

Зеленский заявил, что его главной целью является прекращение войны. Именно это он назвал своей миссией в качестве президента. Президент также ответил на вопрос о том, почему не ввел военное положение, отметив, что оно бы не решило ситуацию на Донбассе.

О США и встрече с Трампом

Зеленский назвал "уставшими" отношения между США и Украиной, которые сложились, и он стремится это изменить. Президент также добавил, что телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом никак не мог повлиять на отношения с США.

"Я прекрасно понимал, что задача сделать эти уставшие отношения с Америкой и Украиной. Этот звонок влиял только на одно: нам нужно добиться встречи. Я хотел затащить его в Украину. Я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. Я ему сказал, что я предлагаю заехать в Украину. Для меня это было сложное но обязательное дело", - заявил он.

О Раде

Зеленский отметил, что быстрее этого парламента нет и не было.

"Есть какие-то регламентные вещи, которые мы не имеем права нарушать. Мы должны находить какие-то выкрутасы, чтобы просто принимать законы", - отметил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".

О нормандском формате

Зеленский заявил, что дата проведения встречи "нормандской четверки" зависит от РФ, так как РФ не смогла подтвердить дату 16 сентября.

"Мы очень хотим закончить войну. Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Сейчас все готовы к нормандскому формату", - сказал он.

Кадровые вопросы

Об Авакове

Зеленский заявил, что оставил Арсена Авакова на должности главы Министерства внутренних дел на испытательный срок.

"Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, мы всех уволим", - сказал Зеленский.

О Данилюке

Говоря об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря СНБО, Зеленский заявил, что 100% пониманиет, почему он ушел.

"Я не согласен с господином Данилюком. Я не согласен, что он ушел из-за "ПриватБанка". Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно, Сань, ты профессиональная кандидатура, но я выбрал другого человека. Сложные отношения с Богданом, это тоже повлияло", - заявил Зеленский.

О Кличко

Зеленский, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не согласовал представление Кабмина об увольнении Владимира Кличко с должности главы КГГА, заявил, что еще думает над этим. Он также добавил, что перед тем, как примет решение об увольнении, он планирует встретиться с Кличко.

О Ткаченко

Зеленский заявил, что на пост главы КГГА сейчас есть три кандидата. Один из них Александр Ткаченко.

О Богдане

Отвечая на вопрос о том, почему он не увольняет главу ОП Андрея Богдана, Зеленский заявил, что он является специалистом и не нарушает закон, а ему в команде нужны именно такие люди.

О Крыме

Зеленский заявил, что в рамках встречи в нормандском формате будет ставить вопрос о возвращении Крыма. Он также добавил, что пока вопрос поставки воды на аннексированный полуостров с РФ не обсуждается и "вода туда не пойдет".

О ПриватБанке и Коломойском

Зеленский заявил, что не обсуждал дело ПриватБанка с бизнесменом Игорем Коломойским. Он также добавил, что в этом вопросе будет защищать Украину, а к делу "ПриватБанка" должны быть привлечены независимые международные эксперты.

О Путине

Зеленский заявил, что для решения ситуации на Донбассе могут проходить встречи в двух форматах: "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция, РФ) или же его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, он отметил, что "об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против" и он не знает возможно ли это. Кроме того, на прямой вопрос журналистов о том, боится ли он Путина Зеленский ответил нет.