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На пост главы КГГА претендуют три кандидата, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:12
На пост главы КГГА претендуют три кандидата, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главным претендентом для Владимира Зеленского является Александр Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, на пост главы Киевской городской государственной администрации рассматривает три кандидатуры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, главным претендентом на должность главы КГГА является Александр Ткаченко.

"Кроме него (Ткаченко -ред.), я никого еще не вижу. Ну, есть еще два человека. С одним я не встречался. А второго, честно говоря, не готов, потому что в прошлом у него были не очень добропорядочные действия. Поэтому я не рассматриваю этого человека ", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее народный депутат Александр Ткаченко, который входит во фракцию "Слуга народа", подтвердил, что претендует на должность главы КГГА. По его словам, он обсуждал возможное назначение на эту должность с Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что думает о том, чтобы уволить с поста главы КГГА Виталия Кличко. По его словам, Кличко против разделения должностей мэра Киева и главы КГГА, в то время как Зеленский выступает за такое решение.

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