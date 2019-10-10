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Зеленский на нормандской встрече будет поднимать вопрос Крыма

Новости » Политика    10.10.2019 - 11:26
Зеленский на нормандской встрече будет поднимать вопрос Крыма
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что сейчас не существует трека, где обсуждается вопрос Крыма

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что на "нормандской встрече" будет поднимать вопрос оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что сейчас не существует другого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

"Для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу разрешения Крыма. Просто возвращение его (вопроса, - ред.) хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует любого трека, где обсуждается этот вопрос, кроме наших партнеров. Вопрос Крыма является в санкционном формате, пока что только там", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины невозможна. Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает что "Украина сама не справится".

РБК-Украина писало, чтопрезидент Беларуси Александр Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине. Отвечая на вопрос журналистов, вернет ли Россия Украине Крым, Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

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