Правила для водіїв змінили: хто тепер може їздити на агротехніці без спецправ та як довго

Правила керування сільгосптехнікою змінились для великої групи водіїв. Тепер офіційно сісти за кермо трактора дехто з українців може простіше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
Українцям розповіли, що уряд спростив доступ до роботи на сільськогосподарській техніці для водіїв категорій С і D.
Йдеться про те, що право керувати окремими видами сільськогосптехніки - без отримання посвідчення тракториста-машиніста - отримали водії, які:
"Відповідні зміни до постанови №217 уряд затвердив на засіданні 6 квітня", - уточнили в міністерстві.
Повідомляється, що до цього власники таких прав отримували можливість керувати сільгосптехнікою лише за наявності трирічного стажу водіння.
Уточнюється, що це рішення стосується сільськогосподарських машин категорій А1, А2, В1, В2 і В3:
Згідно з інформацією міністерства, вищезазначена норма діятиме виключно:
Крім того, вона "не передбачає виїзду на дороги загального користування".
"В умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив", - пояснили у міністерстві.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев підтвердив, що рішення уряду є відповіддю:
"Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку - це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі", - констатував він.
Соболев нагадав, що "в умовах війни кожен день має значення".
"І ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни", - підсумував урядовець.
Очікується, що реалізація вищезазначеної постанови (ініційованої Мінекономіки спільно з Міністерством внутрішніх справ), дозволить аграрним підприємствам:
