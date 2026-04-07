Правила для водителей изменили: кто теперь может ездить на агротехнике без спецправ и как долго

Главное: Упрощение : водители грузовиков и автобусов (категории С1, С, D1, D) получили право работать на сельхозтехнике без специального удостоверения тракториста.

Отмена предыдущих требований : больше не нужно иметь трехлетний стаж вождения - теперь привлекать новых работников в поле можно быстрее.

Техника : разрешено управлять тракторами, зерно- и кукурузоуборочными комбайнами, а также машинами для сбора овощей и фруктов.

Ограничения : введенная норма не позволяет выезд на дороги общего пользования - только работа непосредственно в поле.

Сроки: правила будут действовать во время военного положения и еще 90 дней после его отмены.

Что именно изменилось и для кого

Украинцам рассказали, что правительство упростило доступ к работе на сельскохозяйственной технике для водителей категорий С и D.

Речь о том, что право управлять отдельными видами сельхозтехники - без получения удостоверения тракториста-машиниста - получили водители, которые:

имеют права на управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами - категории С1, С, D1 или D;

имеют стаж вождения до трех лет.

"Соответствующие изменения в постановление №217 правительство утвердило на заседании 6 апреля", - уточнили в министерстве.

Доступ к работе на сельхозтехнике упростили для водителей категорий С и D (инфографика: me.gov.ua)

Какие правила действовали ранее

Сообщается, что до этого владельцы таких прав получали возможность управлять сельхозтехникой лишь при наличии трехлетнего стажа вождения.

Уточняется, что это решение касается сельскохозяйственных машин категорий А1, А2, В1, В2 и В3:

тракторы;

самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;

самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и т.д.

Как долго будет действовать введенная норма

Согласно информации министерства, вышеупомянутая норма будет действовать исключительно:

в пределах военного положения;

и в течение 90 дней после его завершения.

Кроме того, она "не предусматривает выезда на дороги общего пользования".

Чем важно решение правительства

"В условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников, особенно в периоды пиковых полевых работ - посевной и жатвы", - объяснили в министерстве.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подтвердил, что решение правительства является ответом:

на запрос бизнеса;

на вызовы военного времени.

"Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику - это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле", - констатировал он.

Соболев напомнил, что "в условиях войны каждый день имеет значение".

"И мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны", - подытожил чиновник.

Как это поможет аграрным предприятиям

Ожидается, что реализация вышеупомянутого постановления (инициированного Минэкономики совместно с Министерством внутренних дел), позволит аграрным предприятиям: