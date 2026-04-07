Правила для водителей изменили: кто теперь может ездить на агротехнике без спецправ и как долго

Правила управления сельхозтехникой изменились для большой группы водителей. Теперь официально сесть за руль трактора некоторые из украинцев могут проще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что правительство упростило доступ к работе на сельскохозяйственной технике для водителей категорий С и D.
Речь о том, что право управлять отдельными видами сельхозтехники - без получения удостоверения тракториста-машиниста - получили водители, которые:
"Соответствующие изменения в постановление №217 правительство утвердило на заседании 6 апреля", - уточнили в министерстве.
Сообщается, что до этого владельцы таких прав получали возможность управлять сельхозтехникой лишь при наличии трехлетнего стажа вождения.
Уточняется, что это решение касается сельскохозяйственных машин категорий А1, А2, В1, В2 и В3:
Согласно информации министерства, вышеупомянутая норма будет действовать исключительно:
Кроме того, она "не предусматривает выезда на дороги общего пользования".
"В условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников, особенно в периоды пиковых полевых работ - посевной и жатвы", - объяснили в министерстве.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подтвердил, что решение правительства является ответом:
"Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику - это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле", - констатировал он.
Соболев напомнил, что "в условиях войны каждый день имеет значение".
"И мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны", - подытожил чиновник.
Ожидается, что реализация вышеупомянутого постановления (инициированного Минэкономики совместно с Министерством внутренних дел), позволит аграрным предприятиям:
