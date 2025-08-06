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Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав

Середа 06 серпня 2025 14:30
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Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав Декому з водіїв зі "звичайними" правами дозволили керувати сільськогосподарською технікою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє декому з водіїв керувати сільськогосподарською технікою без окремого посвідчення тракториста-машиніста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кому з водіїв та за яких умов дозволили керувати сільгосптехнікою

Згідно з інформацією посадовця, сьогодні, 6 серпня, було внесено зміни до постанови КМУ від 02.04.1994 №217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста".

Згідно з ними, у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також впродовж 90 днів з дня його припинення чи скасування, дехто з водіїв отримує право керувати сільгосптехнікою "без отримання посвідчення тракториста машиніста".

Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без &quot;тракторних&quot; правФрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що Кабінет міністрів ухвалив сьогодні відповідну постанову та опублікував фотокопію документа.

За словами нардепа, тепер сільгосптехнікою можна керувати "без посвідчення тракториста" - на період дії воєнного стану (а також впродовж 90 днів із дня його припинення чи скасування).

Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без &quot;тракторних&quot; правПостанова уряду (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Так, документ дозволяє керувати тракторами, комбайнами та іншою спецтехнікою без окремого посвідчення тракториста-машиніста громадянам із національним посвідченням водія України категорій C1, C, D1 або D (однієї або декількох).

"Крім права виїзду на вулично-дорожню мережу", - зазначається у постанові КМУ.

При цьому є одна важлива умова - водійський стаж для цього має бути не менше 3 років.

Згідно з документом, такий дозвіл поширюється на техніку категорій A1, A2, B1, B2, B3 (трактори, самохідні машини тощо).

Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без &quot;тракторних&quot; правПублікація Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити водіям, якщо їхні права не відображаються онлайн (в електронному Кабінеті водія чи в "Дії") - як легко оновити дані без походу в МВС.

Крім того, ми розповідали, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.

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