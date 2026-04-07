Чи можна керувати авто, якщо термін дії прав закінчився: важливе роз'яснення МВС

Під час воєнного стану в Україні діють спрощення для водіїв, зокрема щодо використання посвідчення водія із закінченим строком дії. Однак це правило має свої обмеження.

Головне: Дозвіл на керування: Під час війни можна їздити з посвідченням, виданим вперше на 2 роки, навіть якщо строк його дії закінчився.

Під час війни можна їздити з посвідченням, виданим вперше на 2 роки, навіть якщо строк його дії закінчився. Термін дії норми: Спрощення актуальне протягом воєнного стану та ще один рік після його скасування.

Спрощення актуальне протягом воєнного стану та ще один рік після його скасування. Закордонні поїздки: Протермінований документ вважається нечинним, що важливо враховувати при виїзді за межі України.

Протермінований документ вважається нечинним, що важливо враховувати при виїзді за межі України. Доступність сервісу: Послуги з обміну водійського посвідчення доступні як у сервісних центрах МВС, так і онлайн.

Послуги з обміну водійського посвідчення доступні як у сервісних центрах МВС, так і онлайн. Обов'язок водія: ГСЦ МВС закликає дотримуватися вимог закону та оновлювати документи за першої можливості.

Чи дозволено їздити з "простроченим" посвідченням

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №184, особи допускаються до керування авто навіть зі старим документом. Це правило діє під час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

Спрощення стосується саме посвідчень водія, виданих вперше терміном на 2 роки. Користуватися таким протермінованим документом можливо, проте варто враховувати, що він вважається нечинним, особливо якщо ви плануєте подорож за кордон.

Рекомендації та способи обміну

Попри діюче спрощення, водіям рекомендують не зволікати та за можливості здійснити обмін посвідчення. Це дозволить уникнути непорозумінь у майбутньому та забезпечить актуальність документів.

Обмін посвідчення можна здійснити двома способами:

офлайн - у сервісних центрах МВС, які продовжують працювати в умовах воєнного стану.

онлайн - через електронні сервіси за наявності відповідних підстав.

Консультацію щодо послуг можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках ГСЦ МВС у соцмережах.