ППО, ракети та літаки. Зеленський у Франції укладе "історичну угоду", - Reuters

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада, планує укласти угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, Зеленський перебуває в Парижі та найближчим часом проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Також підготовлено історичну угоду з Францією – відбудеться значне посилення нашої бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Згідно з графіком візиту, це відбудеться в понеділок", – заявив Зеленський.

Зазначається, що вже кілька тижнів тривають переговори стосовно того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Посилення української авіації

Але, за словами двох джерел, візит Зеленського до Парижу дасть Києву більше. Він може включати 10-річну угоду про розвиток авіації, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надійти безпосередньо з французьких запасів, хоча основна частина буде довгостроковою та стане частиною зусиль України щодо збільшення свого флоту винищувачів до 250 бойових літаків.

Деталі візиту Зеленського

В понеділок також можуть бути укладені угоди щодо більшої кількості систем ППО SAMP/T з існуючих французьких запасів або через довгострокові замовлення на ракети наступного покоління, включаючи ракети та системи боротьби з безпілотниками. При цьому незрозуміло, як ці угоди будуть фінансуватися.

Зеленський також відвідає брифінг різних виробників, включаючи Dassault. Окремий форум вдень збере українські та французькі фірми, що працюють у секторі безпілотників, щоб побачити, як вони можуть об'єднати свої зусилля.