Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області, - Генштаб

Українські військові проводять сплановану наступальну операцію на Олександрівському напрямку. У межах цих дій вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

За його словами, наступальні дії здійснюються силами десантно-штурмових і штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняють цей напрямок.

"Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - заявив він.

На уточнююче запитання, чи можна ці дії називати наступальною операцією, Комаренко відповів ствердно.

"Так, звичайно. Повторюсь, форми ведення війни змінюються. Інше наповнення операцій, боїв, бойових дій", - сказав він.

Проміжні результати операції

За словами начальника Генштабу, українські військові вже звільнили понад 400 квадратних кілометрів території. На дещо меншій площі також проведено зачистку тилових районів від ворожих груп, які змогли туди проникнути.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два - зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - розповів він.

Чому російські війська намагалися прорватися в область

Комаренко також пояснив, чому російські війська намагалися просунутися в бік Дніпропетровської області.

Як розповів генерал-майор, противник намагався продовжити наступ та створити так звану буферну зону.

"Їхнє керівництво ж постійно розповідає, що їм потрібен весь Донбас і буферна зона. Їхня мета полягала у створенні буферної зони у Дніпропетровській області - такий у них був намір, задум", - пояснив він.