ППО перехопила "Іскандер" біля Києва, а Німеччина хоче збільшити допомогу Україні: новини за вихідні

Українські сили ППО за допомогою ЗРК Patriot знищили на підльоті до Києва ворожу балістичну ракету, а Німеччина оголосила, що має намір вдвічі збільшити військову допомогу Україні на 2024 рік.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Світло-КУ". Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.

Військові Збройних сил України показали момент знищення "Шахеда" на у Одеській області. У ЗСУ повідомили, що ніч 11 листопада стала черговою у боротьбі з російським окупантом в українському небі.

У ГУР заявили, що в Криму ворог втратив два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Вони були важливими для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

Прикордонники підняли український прапор у Тополях Харківської області

Військовослужбовці прикордонної служби підняли прапор України у селі Тополі, розташованому у "сірій зоні" Харківської області. Як розповіли у прикордонній службі, бійці підрозділу "Сталевий кордон" сходили до населеного пункту Тополі біля кордону з РФ.

Patriot збив балістичну ракету на підльоті до Києва

Балістичну ракету збили вранці 11 листопада біля Києва. Ворожу мету знищив зенітно-ракетний комплекс Patriot. Слід зазначити, що ця ракетна атака на Київ стала першою за останні 52 дні.

Повідомляється, що військові з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у бік столиці. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

Фінляндія підготує план оновлення України до кінця року

Фінляндія готується взяти участь у повоєнному відновленні України. Гельсінкі представлять першу частину плану відновлення України до кінця цього року. Повідомляється, що план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

Україна та Польща проведуть переговори щодо розблокування пунктів пропуску

Україна проведе зустріч у понеділок, 13 листопада, з представниками польської влади та перевізниками з розблокування пунктів пропуску. Українську сторону представлятиме заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.

На зустріч запрошено Міністерство інфраструктури Польщі, представників воєводств, Директорату Єврокомісії з мобільності, посольства України у Польщі та перевізників.

Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні

Німеччина подвоїть військову допомогу Україні наступного року. Замість чотирьох мільярдів євро тепер буде виділено вісім мільярдів євро. Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Проте, майже всі ці кошти були спрямовані на вже обіцяні проекти. На нову допомогу Міністерству оборони залишилося лише 120 млн євро.

Українська делегація приїхала до США: говоритимуть про формулу світу і не тільки

Українська делегація приїхала до Сполучених Штатів. Вона говоритиме про формулу світу і не тільки. Українську делегацію очолила віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

"Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці та ще багато важливих тем", - розповів глава Офісу президента Єрмак.

Розвідка Британії розповіла про ймовірну долю "вагнерівців"

Великі елементи ПВК "Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії. Найманці відновили активний рекрутинг.

Ймовірно, вищезгаданий підрозділ "Вагнера" очолює син колишнього голови ПВК Євгена Пригожина Павло. Інші бійці "Вагнера", ймовірно, приєдналися до ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням "Радіо Свободи", налічує лише 7 тисяч осіб.