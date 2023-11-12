ЗСУ знищили третю рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ", - повідомили в Силах оборони.

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.

А вже в серпні Сили оборони знищили другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

" І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником", - повідомили військові.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, місяць тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції. ЗСУ відбивають атаки ворога.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже понад 311 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.

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