Україна і Польща проведуть переговори щодо розблокування пунктів пропуску: названа дата

Україна проведе зустріч у понеділок, 13 листопада, з представниками польської влади та перевізниками щодо розблокування пунктів пропуску. Українську сторону представлятиме заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрозвитку громад.

До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

У відомстві додали, що після минулих переговорів Деркача з державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вирішила два питання, які порушили польські колеги.

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та оновлення функціонала системи єЧерга - можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Крім цього, представники України запропонували полякам запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів - Долгобичув", де наявна відповідна смуга. У відомстві зазначають, що такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Протест на кордоні Польщі

6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

Наразі пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку перевізники вимагають виконання кількох умов.

На третій день страйку більш як 1700 фур "застрягли" на кордоні з Україною.

Крім того, на фоні протестів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з польським колегою Анджеєм Адамчиком.

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