ПВО перехватила "Искандер" возле Киева, а Германия хочет увеличить помощь Украине: новости за выходные

Украинские силы ПВО с помощью ЗРК Patriot уничтожили на подлете к Киеву вражескую баллистическую ракету, а Германия объявила, что намерена увеличить в два раза военную помощь Украине на 2024 год.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ". Впервые наши воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года.

Военные Вооруженных сил Украины показали момент уничтожения "Шахеда" в Одесской области. В ВСУ сообщили, что ночь 11 ноября стала очередной в борьбе с российским оккупантом в украинском небе.

В ГУР заявили, что в Крыму враг потерял два малых десантных корабля Черноморского флота РФ. Они были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области

Военнослужащие пограничной службы подняли флаг Украины в селе Тополи, расположенном в "серой зоне" Харьковской области. Как рассказали в пограничной службе, бойцы подразделения "Стальной кордон" сходили в населенный пункт Тополи у границы с РФ.

Patriot сбил баллистическую ракету на подлете к Киеву

Баллистическую ракету сбили утром 11 ноября возле Киева. Вражескую цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot. Следует отметить, что эта ракетная атака на Киев стала первой за последние 52 дня.

Сообщается, что военные выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

Финляндия подготовит план обновления Украины до конца года

Финляндия готовится принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Хельсинки представят первую часть плана по восстановлению Украины до конца этого года. Сообщается, что план будет сосредоточен на том, как финский частный сектор может участвовать в восстановлении Украины.

Украина и Польша проведут переговоры о разблокировании пунктов пропуска

Украина проведет встречу в понедельник, 13 ноября, с представителями польских властей и перевозчиками по разблокированию пунктов пропуска. Украинскую сторону будет представлять заместитель министра развития общин Сергей Деркач.

На встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики.

Германия вдвое увеличит военную помощь Украине

Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех млрд евро теперь будет выделено восемь млрд евро. Изначально министр финансов Германии Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако почти все эти средства были направлены на уже обещанные проекты. На новую помощь Министерству обороны осталось всего 120 млн евро.

Украинская делегация приехала в США: будут говорить о формуле мира и не только

Украинская делегация приехала в Соединенные Штаты. Она будет говорить о формуле мира и не только. Украинскую делегацию возглавила вице-премьер Юлия Свириденко.

"Буду иметь встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и еще много важных тем", - рассказал глава Офиса президента Ермак.

Разведка Британии рассказала о вероятной судьбе "вагнеровцев"

Большие элементы ЧВК "Вагнера" вероятно были ассимилированы в командную структуру Росгвардии. Наемники возобновили активный рекрутинг.

Вероятно, вышеупомянутое подразделение "Вагнера" возглавляет сын бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел. Другие бойцы "Вагнера", вероятно, присоединились к ЧВК "Редут", которая, согласно расследованию "Радио Свободы", насчитывает всего 7 тысяч человек.