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Фінляндія підготує план відновлення України до кінця року

Неділя 12 листопада 2023 18:19
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Фінляндія підготує план відновлення України до кінця року Фото: міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (flickr.com/finnishparliament)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія готується взяти участь у післявоєнній відбудові України. Гельсінкі представлять першу частину плану щодо відновлення України до кінця цього року.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року", - заявив він.

За словами міністра, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

"Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку (України, - ред.)", - заявив Тавіо.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні.

Додамо, що Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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